La acción social y medioambiental local impulsa el Sustainability Impact Program de Schneider Electric hacia el objetivo de final de año

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha publicado los detalles de sus resultados trimestrales de impacto en la sostenibilidad junto con sus resultados financieros del tercer trimestre El programa Schneider Sustainability Impact (SSI) 2021-2025 impulsa y mide el progreso de toda la compañía hacia 11 objetivos globales de sostenibilidad, complementados por iniciativas dirigidas a nivel local, que apoyan colectivamente los seis compromisos Environmental, Social and Governance (ESG) a largo plazo de Schneider Electric. A finales del tercer trimestre de 2023, la puntuación del SSI fue de 5,76, es decir, está encaminada para alcanzar el objetivo de 6 sobre 10 para finales de 2023.

Entre los logros locales del trimestre destacan:

Las soluciones de energía solar instaladas en una clínica infantil de Kenia dieron acceso a electricidad limpia a 20.000 personas y mejoraron la calidad de vida de la comunidad local.

En colaboración con Enactus en México, 60.000 estudiantes de más de 400 universidades y escuelas superiores participaron en iniciativas de formación para impulsar el impacto social en las comunidades locales. Como resultado, Schneider Electric ha superado la mitad de su objetivo de formar a un millón de personas para 2025.

Schneider Electric y Gaia Energy Impact Fund II recaudaron 40 millones de euros para apoyar proyectos de energías renovables en África. Esta asociación de inversión de impacto financia nuevas empresas y proyectos empresariales con un fuerte enfoque medioambiental y social.

La contribución única de Schneider Electric al proyecto de refrigeración urbana de Barcelona fue galardonada con el Premio a la Mejor Innovación Energética de El Periódico de la Energía. Además, este trimestre Schneider Electric ha recibido varios prestigiosos reconocimientos mundiales por sus políticas de diversidad e inclusión, así como tres premios mundiales a las prácticas de contratación sostenible, descarbonización ascendente y desarrollo de las personas otorgados por el Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS).

Los resultados de Schneider Sustainability Impact se tienen en cuenta en los planes de incentivos a corto y largo plazo, lo que evidencia el compromiso de la empresa con la sostenibilidad. Más detalles sobre los resultados de este trimestre en el SSI Q3 2023 report.

