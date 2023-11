Contigo Psicología informa sobre la dependencia emocional

Muchas personas tienen un gran desconocimiento sobre la dependencia emocional y cómo influye en quienes la padecen.

Se trata de un estado psicológico que se desenvuelve en las relaciones personales, ya sean familiares, de amistad o de pareja. Las personas dependientes sienten una insaciable necesidad de estar con la persona en quien se centra su dependencia, siendo incapaces de cortar los vínculos que los unen.

Contigo Psicología es una clínica de psicología integrada por cuatro psicólogas tituladas, influenciadas por la corriente psicológica cognitivo-conductual. El centro clínico cuenta con un equipo de psicólogas de amplia experiencia y titulación que acredita su experiencia en las diversas áreas de la psicología.

Síntomas de la dependencia emocional La dependencia emocional es conocida como un patrón de comportamiento en el cual la persona requiere de la aprobación y el apoyo de otra para sentir seguridad y validez. Cuando esa persona no está, siente la necesidad de tener siempre la compañía y la atención de la otra, de lo contrario, experimenta ansiedad, inseguridad o depresión cuando no está cerca.

La persona dependiente emocionalmente también puede presentar dificultad a la hora de tomar decisiones si no cuenta con el apoyo o la opinión de la persona de la que es dependiente, tiene poca confianza en sí mismo y en sus habilidades, se siente inseguro o insuficiente sin la presencia de la otra persona y vigila o controla de manera constante la vida de la persona de la que depende emocionalmente.

Asimismo, puede sentir temor al abandono o al rechazo por parte de la otra persona, así como presentar cambios de humor abruptos cuando surge un cambio en la relación que tiene con la persona de la que depende, negarse a estar alejado de él o ella, ausencia de intereses o pasatiempos independientes y dificultad para enfrentar conflictos y problemas en la relación.

Recomendaciones para evitar la dependencia emocional La primera recomendación para evitar crear dependencia emocional hacia una persona es trabajar en la autoestima, practicar el amor propio y la confianza en las decisiones y habilidades propias. Los psicólogos también recomiendan fomentar las relaciones interpersonales y aprender a crear lazos saludables con el resto de las personas.

Para evitar la dependencia emocional se deben desarrollar pasatiempos e intereses independientes, que le ayude a la persona a sentirse bien consigo misma sin tener que involucrar a terceros en ellos. La gestión de las emociones también es esencial, al igual que aprender a decir no y establecer límites cuando interfieran con los intereses personales.

Los especialistas aconsejan practicar la aceptación de la soledad y disfrutar de la compañía propia y fortalecer la confianza en sí mismo, trabajando la autoeficacia, el desarrollo de habilidades, el aprendizaje de los errores cometidos y superando los miedos.

Evitar la dependencia emocional no es imposible, pero requiere de mucha fuerza de voluntad y, especialmente, ayuda profesional para construir relaciones más sanas con los demás y con uno mismo.