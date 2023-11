El lenguaje coloquial que emplea José Cedena en sus obras y sainetes

A pesar de los cambios permanentes que se registran en el sector literario, en relación con el uso del lenguaje coloquial, todavía existen personas que cuestionan la incorporación de algunos elementos como los tacos.

José Cedena es un autor teatral que ha publicado varias obras y sainetes a lo largo de su vida profesional, con base en su amplia experiencia y recorrido dentro del sector teatral. Para la creación de sus obras y sainetes, el autor prioriza la creación de personajes que, aunque provenientes de diferentes sitios y épocas, todos ellos sean capaces de provocar las risas del público.

¿Por qué José Cedena apuesta por mantener los criticados tacos en sus obras y sainetes? Aunque en algunas ocasiones los puritanos del lenguaje han criticado los “tacos” que utiliza en muchas de sus obras y sainetes, José Cedena se niega a despersonalizar a sus personajes. Esto implica no privarles de su habla natural, de su argot cotidiano, incluso a costa de que alguna gente rechace sus obras o sainetes debido a unos prejuicios injustificados.

Para José Cedena, no tiene sentido “mutilarlos”, precisamente porque la intención es reflejar de forma fidedigna a un colectivo, por lo que no es una opción real quitar un elemento que lo caracterice. De igual manera, el autor considera que el taco, el “inocente taco” cotidiano, que es el que él utiliza, no tiene nada que ver con las “palabrotas” altisonantes que en ocasiones se pueden escuchar en cualquier canal de televisión y hasta en horario infantil.

Por otra parte, José Cedena recalca que casi todas las personas utilizan esos tacos, en mayor o menor medida, lo que puede evidenciar que no es una buena idea omitir el lenguaje coloquial.

José Cedena ha publicado una colección de libros con sainetes apropiados para jóvenes De todas formas, José Cedena también sugiere, lo que no quiere decir que recomiende, suprimir los tacos en algunas situaciones, bien por propia filosofía o porque la obra vaya dirigida a un público determinado. Especialmente cuando es una obra representada por menores, lo más fácil es suprimirlos, a pesar de que ello suponga lógicamente que, en muchas ocasiones, los personajes pierdan parte de su propia esencia.

Teniendo en cuenta a las y los jóvenes que representen sus sainetes, el escritor ha publicado una colección de libros que él considera apropiados para jóvenes, adaptados para ellos y con un lenguaje depurado. Esta colección ha sido titulada como “Teatro de risa para jovencit@s teatrer@s”, con un subtítulo además: “Que conozcan las bondades del sainete l@s muchach@s entre diez y diecisiete”.

Al ser un autor teatral comprometido con lograr permanentes risas entre el público, las obras y sainetes de José Cedena son una excelente alternativa para representar cuando lo que se busca sobre todo es hacer reír. La influencia de su origen castellano-manchego ha llevado a este profesional a resaltar la importancia del lenguaje coloquial en el desarrollo de cada uno de sus personajes.