El Programa TEI reconoce a los estudiantes como protagonista de la prevención de la violencia y el acoso escolar

La lucha contra la violencia y el acoso escolar es un desafío constante en el ámbito educativo.

Cada vez más, se reconoce la necesidad de concienciar e involucrar a los estudiantes como protagonistas activos en la prevención.

En este contexto, existe un enfoque revolucionario que ha demostrado ser una solución efectiva para abordar el bullying en todos los niveles. Se trata del Programa de Tutoría Entre Iguales, conocido como Programa TEI, una propuesta que va más allá de las palabras, pues no solo reconoce a los estudiantes como protagonistas teóricos, sino que los convierte en protagonistas reales.

Prevención del bullying con el alumnado como protagonista El Programa TEI se centra en la participación activa del alumnado de todas las edades en la construcción de un ambiente escolar sano y amigable. Se trata de hacer que cada niño y adolescente sea un actor involucrado en la construcción de un entorno más amigable entre pares, fomentando el bienestar en conjunto. Para eso, se aplica la convivencia positiva al interior de cada aula, no solo a nivel teórico, sino también desde la práctica cotidiana y la acción colectiva.

A través de la tutorización emocional entre iguales, los alumnos mayores, que cuentan con dos años adicionales de experiencia escolar, desempeñan un papel fundamental al guiar y apoyar a sus compañeros de dos cursos más jóvenes. Los mayores tienen la tarea de ser los modelos de comportamiento positivo de los más pequeños, para evitar conductas perjudiciales y promover conductas saludables. De esta manera, se involucra al alumnado en su totalidad y se lo convierte en protagonista de la prevención de la violencia y el acoso escolar de manera inclusiva, abarcando todas las etapas formativas, desde Educación Infantil y la Primaria, hasta la Secundaria y los Ciclos Formativos.

El gran éxito del Programa TEI El Programa TEI se implementa en las escuelas a lo largo de dos años, donde el primer año se enfoca en los cursos impares y el segundo año en los cursos pares, garantizando así una cobertura completa de todas las etapas educativas. Según los diferentes niveles, la participación estudiantil se adecúa de manera adecuada, fomentando la tutorización entre iguales.

En Educación Infantil, los alumnos de 3 años son guiados por los de 5 años, mientras que los de 4 años se preparan para ser tutores en el futuro. En Primaria, los estudiantes de 1º y 2º comienzan a desarrollar competencias emocionales y valores, y luego, el alumnado de 3º recibe tutoría de los de 5º, mientras que al año siguiente, 4º es guiado por 6º. En Secundaria, el proceso continúa con el alumnado de 1º siendo tutorizado por el de 3º, y en el siguiente año, 2º es asistido por los de 4º. Finalmente, en los Ciclos Formativos, los alumnos de Formación Profesional Básica reciben orientación de los estudiantes de 2º curso que están en los Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior.

El Programa TEI se ha convertido en una propuesta modelo en la prevención del bullying, cuyo éxito se respalda con evidencias científicas de resultados positivos, avalados por varias universidades.

La iniciativa de convertir a cada miembro de la comunidad educativa en parte de la solución ha ayudado no solo a la toma de conciencia, sino también de acción. Este papel activo coloca al alumnado en una posición enriquecedora que fomenta la construcción de un entorno escolar inclusivo y saludable. Por eso, el Programa TEI resulta un camino sólido para la prevención de la violencia escolar que ha establecido un modelo inspirador en todo el mundo.