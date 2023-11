En ConfiaFarma, son expertos en consultoría farmacéutica

Para llevar a cabo un proceso de compraventa de cualquier tipo de negocio, es esencial ser plenamente consciente de una serie de ramificaciones fiscales, jurídicas y financieras.

Y, cuando se trata de una venta o traspaso de una farmacia, esos aspectos deben ser evaluados por especialistas en consultoría farmacéutica, quienes están capacitados para agilizar la compraventa, de manera segura y confiable.

En ese sentido, ConfiaFarma, una firma con aproximadamente 20 años de experiencia en el sector, ha diseñado sus servicios para que los vendedores alcancen sus objetivos sin encontrar sorpresas desagradables en el proceso. Y, al mismo tiempo, se encarga de tutelar a los compradores para la nueva gestión del negocio.

Especialistas en consultoría farmacéutica José Alberto Calderón, socio director de ConfiaFarma, se enorgullece de los cientos de casos de éxito que se han generado durante la trayectoria de la compañía, gracias a un destacado equipo de especialistas en consultoría farmacéutica.

Estos profesionales tienen muy presente que, en una compraventa de este tipo, los clientes buscan un servicio integral de asesoramiento, que abarque mucho más que la mera transacción y que aborde la inversión y todas las dificultades que puedan surgir en una sucesión, por ejemplo.

La empresa señala que su principal compromiso es desarrollar diagnósticos precisos respecto a las necesidades de cada cliente, tanto vendedores como compradores, para aportarles soluciones rentables y transparentes en los aspectos empresariales y jurídicos.

Para ello, ConfiaFarma presta una variedad de servicios que incluyen la búsqueda y presentación en su sitio web de las farmacias que se encuentran en venta en varias ciudades de España.

Informe y perfil del comprador Asimismo, la empresa destaca por elaborar un perfil del comprador, tras hacer un análisis de solvencia y un informe de interés y demanda.

ConfiaFarma también se encarga de presentar el diseño del plan de prospección y compra, tanto si se trata de farmacias en venta particular o traspasos de licencia. En ambos casos, los especialistas se ocupan del estudio de mercado, elaborar la oferta, negociar con compradores, hacer el contrato y concretar la firma de compraventa.

Capacidad de pago Esta compañía se siente orgullosa de haber forjado una posición líder en el sector debido a su compromiso con garantizar que los clientes no se lleven sorpresas desagradables en el tema financiero. En tal sentido, recalca que el punto al que más prestan atención los especialistas es el estudio de capacidad de pago y reembolso del comprador.

Al respecto, explica que la capacidad de pago se evalúa en función del remanente que le quedará al farmacéutico una vez pagados todos los gastos. Este estudio no debe incluir avalistas o fiadores, sino exclusivamente los ingresos que se obtendrían mediante la gestión de la farmacia y las fuentes de renta habituales. Esto debido a que esos son los criterios que se contemplan para la concesión de financiamiento en las entidades bancarias.

Asimismo, después del estudio pertinente y de confirmar que la inversión es adecuada para el cliente, la firma busca y presenta las mejores ofertas de financiación.

Finalmente, los especialistas se encargan de los aspectos fiscales y de ejecución, como asistencia en notarías y registros, la tramitación de escrituras para la inscripción en Sanidad, el registro mercantil y todos los otros trámites necesarios para regular la farmacia en manos de nuevos propietarios.