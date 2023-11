Scan and Buy, especialistas en minimarkets inteligentes

En los últimos años, es un hecho que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados.

El mundo del retail no ha quedado al margen de estos avances. En parte con el e-commerce, las facilidades que la digitalización aporta, los pagos cashless e incluso hasta contactless.

En este contexto, Scan and Buy apareció como una alternativa que ha dado un paso más en el camino de la tecnología. Esta empresa de software especialista en minimarkets ofrece una herramienta basada en códigos QR que facilita el proceso de compra en tiendas físicas mediante un modelo de autoservicio. Esta nueva opción tiene múltiples ventajas y está revolucionando el sector de software para reatil.

Ventajas de Scan and Buy, los especialistas en minimarkets inteligentes El software Scan and Buy cuenta con varias opciones que representan grandes ventajas tanto para compradores como vendedores y dueños de tiendas. El formato de minimarkets inteligente que propone la empresa ofrece además modalidades de franquicia o de agregar el software al funcionamiento de la tienda.

Ventajas para compradores Los principales beneficios que Scan and Buy brinda a los compradores se relacionan con la agilidad y facilidad para realizar compras. Esta app les permite ahorrar tiempo en filas en cajas y atención al cliente. Además, los clientes reciben una atención más eficaz y personalizada, ya que los empleados tendrán más tiempo a disposición para responder consultas.

Ventajas para vendedores Las ventajas que ofrece Scan and Buy para vendedores y dueños de tiendas son muchas. Principalmente, en relación con el punto anterior, la atención al cliente mejora al poder dedicarles más tiempo. A su vez, los vendedores pueden ofrecer un servicio híbrido y uno autoservicio las 24 horas si lo desean. El factor innovador de esta tecnología también es importante. Ofrecer minimarkets digitales como una opción eficiente de comprar es una revolución tecnológica en el retail.

Cómo funciona Scan and Buy La empresa ofrece dos tipos de contratos de servicios Scan and Buy. Si se opta por el franquiciado, se conforma una tienda de la marca y se obtienen herramientas como videovigilancia y tecnología de inteligencia artificial, junto con un asesoramiento personalizado. Por otro lado, quienes opten por agregar la modalidad Scan and Buy a su tienda no requieren de usar el nombre de la marca y pueden disfrutar de la comodidad de la plataforma.

En cuanto al funcionamiento de la app móvil para los clientes, basta con escanear un QR al ingresar a la tienda, seleccionar los productos y escanearlos con la app en el móvil, especificando la cantidad. Una vez finalizado eso, se hace una transacción para el pago de la compra, escaneando de nuevo el QR de la tienda, y la app se encarga de generar y enviar una factura como comprobante. Esta innovación y gestión eficiente compras está marcando un camino sin precedentes en la digitalización del retail.