¿Dónde encontrar hornos de calor seco? ABSHOT

La esterilización por calor en seco es una de las técnicas más utilizadas en laboratorios.

Este proceso se lleva a cabo con hornos de calor seco que producen la destrucción de los microorganismos por oxidación de sus componentes celulares.

Estos hornos se usan normalmente para la esterilización de cajas de petri y pipetas (recipientes metálicos para alojar pipetas para la siembra de sustancias líquidas). Empresas como ABSHOT se dedican a la fabricación y distribución de hornos de calor seco de calidad excepcional y en diversos tamaños y presentaciones, destinados a equipar laboratorios de los más diversos propósitos.

Ventajas de usar hornos de calor seco para esterilización Los procesos de esterilización mediante calor seco tienen algunas ventajas que los hacen mejores frente a otros métodos.

Ventajas El principal atractivo es que es una tecnología relativamente económica. Además, este proceso no libera humos ni gases contaminantes, como sí pasa con otros tipos de esterilización. A su vez, este tipo de hornos no hace que los metales se corroan ni se oxiden al calor. Es decir, el calor seco no es corrosivo asi que no arruina instrumentos ni materiales de laboratorio.

Los hornos de calor seco son compactos y permiten adaptarse fácilmente a espacios de laboratorios. Además de instrumentos, estos permiten la esterilización de sustancias en polvo y no acuosas, y de sustancias viscosas no volátiles.

Desventaja a tener en cuenta A pesar de ser una herramienta empleada comúnmente, es necesario considerar que los hornos de calor seco tienden a necesitar un mayor tiempo para la esterilización que una opción en calor húmedo.

Amplia trayectoria en el sector Esta empresa lleva más de 30 años en el sector de fabricación de maquinaria industrial, por proyección y para laboratorios. Además, su presencia en este mercado los ha consolidado como distribuidores de productos de alta calidad.

Actualmente, en la web de ABSHOT, se pueden encontrar hornos mini, compact, maxi, optimal y protect. Cada uno cuenta con distintas capacidades para cantidad de bolsas de esterilización.

Estos varían entre uso para 1 o 2 bolsas al mismo tiempo hasta versiones con capacidad para 9 o 12 bolsas en simultáneo. Todos cuentan con controles automáticos de esterilizador y con un modo de secado de 30 minutos a 80 °C.

La seguridad y efectividad de los hornos de ABSHOT están certificadas en todo Europa y, ante eventualidades, cuentan con 12 meses de garantía. Los pilares que sostienen el trabajo de ABSHOT en la innovación tecnológica en maquinaria se basan en la calidad, el compromiso y la flexibilidad.

En laboratorios donde se desarrollan importantes actividades relacionadas con el desarrollo científico, en medicina, química, física y demás, es fundamental contar con el respaldo de una empresa de profesionales. Una empresa con equipos capaces de adaptar sus productos y servicios a las necesidades de los clientes y garantizar una calidad de alto nivel en seguridad y efectividad.