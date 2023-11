MicroVision anuncia los resultados del tercer trimestre de 2023

Los ingresos del tercer trimestre de 2023 ascendieron a 1,0 millones de dólares, frente a la ausencia de ingresos en el tercer trimestre de 2022. Los ingresos del tercer trimestre de 2023 se componen principalmente de ventas de software, pero también incluyen la venta de hardware lidar a varios clientes MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), líder en soluciones lidar y ADAS para automoción basadas en MEMS de estado sólido, ha anunciado hoy sus resultados del tercer trimestre de 2023.

"Cerramos el tercer trimestre con un progreso significativo hacia nuestros objetivos para 2023, en particular nuestro objetivo de ganar el diseño de automóviles, con un enfoque en programas que involucran vehículos de pasajeros de alto volumen y vehículos comerciales. Nuestras avanzadas negociaciones con múltiples clientes potenciales, centradas en RFIs y RFQs para los mercados de Norteamérica y la UE, se han acelerado debido a la madurez de nuestros productos y a las capacidades de fabricación existentes", dijo Sumit Sharma, Consejero Delegado de MicroVision. "Además, apoyando nuestra diversificada cartera de productos lidar y de software, durante el tercer trimestre nos aseguramos un camino para añadir a nuestro inventario existente de sensores MOVIA para promover la expansión de nuestra línea de ventas directas."

"Estamos ajustando nuestras previsiones de ingresos para 2023 a una horquilla de 6,5 a 8,0 millones de dólares, ya que algunos clientes han retrasado su demanda debido al difícil entorno macroeconómico y a otros vientos en contra. Como se demostró en el tercer trimestre, nuestra suite de software MOSAIK ha proporcionado excelentes márgenes, pero la demanda de este producto se ha trasladado al próximo año", continuó Sharma. "Hemos hecho un enorme progreso este año hacia la obtención de clientes a corto plazo y seguimos entusiasmados con el futuro de MicroVision".

Principales datos financieros del tercer trimestre de 2023

Los ingresos del tercer trimestre de 2023 ascendieron a 1,0 millones de dólares, frente a la ausencia de ingresos en el tercer trimestre de 2022. Los ingresos del tercer trimestre de 2023 se componen principalmente de ventas de software, pero también incluyen la venta de hardware lidar a varios clientes.

La pérdida neta para el tercer trimestre de 2023 fue de 23,5 millones de dólares, o 0,12 dólares por acción, que incluye 4,7 millones de dólares de gastos de compensación basados en acciones, en comparación con una pérdida neta para el tercer trimestre de 2022 de 12,9 millones de dólares, o 0,08 dólares por acción, que incluye 4,1 millones de dólares de gastos de compensación basados en acciones.

El beneficio bruto del tercer trimestre de 2023 fue de 400.000 dólares, frente a los 45.000 dólares del tercer trimestre de 2022. El Beneficio Bruto Ajustado, una medida no GAAP, para el tercer trimestre de 2023 fue de 0,8 millones de dólares, frente a los (45) miles de dólares del tercer trimestre de 2022.

El EBITDA ajustado del tercer trimestre de 2023 fue una pérdida de 16,9 millones de dólares, frente a la pérdida de 8,5 millones de dólares del tercer trimestre de 2022.

La tesorería utilizada en operaciones en el tercer trimestre de 2023 fue de 20,4 millones de dólares, frente a los 9,0 millones de dólares utilizados en operaciones en el tercer trimestre de 2022. Este incremento interanual se debió principalmente al aumento de los gastos de explotación tras la adquisición de enero de 2023. La Compañía finalizó el tercer trimestre de 2023 con 78,0 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo, incluidos los valores de inversión, en comparación con los 82,7 millones de dólares a 31 de diciembre de 2022.

Conferencia telefónica y webcast: Resultados del tercer trimestre de 2023

MicroVision organizó una conferencia telefónica y un webcast, que consistió en comentarios preparados por la dirección, una presentación de diapositivas y una sesión de preguntas y respuestas a las 2:00 PM PT/5:00 PM ET el miércoles 8 de noviembre de 2023 para discutir los resultados financieros y proporcionar una actualización del negocio. Los analistas e inversores pudieron plantear preguntas a la dirección durante la retransmisión en directo del 8 de noviembre de 2023.

Se puede acceder a la retransmisión en directo y a la presentación de diapositivas en la página web de Relaciones con los Inversores de la empresa, en la pestaña Eventos de https://ir.microvision.com/events. La retransmisión se ha archivado en el sitio web para futuras consultas.

Sobre MicroVision

Con más de 350 empleados y presencia mundial en Redmond, Detroit, Hamburgo y Núremberg, MicroVision es una empresa pionera en tecnología de escaneado por haz láser basada en MEMS que integra MEMS, láseres, óptica, hardware, algoritmos y software de aprendizaje automático en su tecnología patentada para abordar mercados existentes y emergentes. El enfoque integrado de la empresa utiliza su tecnología patentada para suministrar sensores lidar de automoción y soluciones para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y para aplicaciones no automovilísticas, como la industria, las infraestructuras inteligentes y la robótica. La empresa ha aprovechado su experiencia en la construcción de micromotores de visualización de realidad aumentada, módulos de visualización interactiva y módulos lidar de consumo.

Para más información:

www.microvision.com

www.facebook.com/microvisioninc

https://www.linkedin.com/company/microvision/