Paradise Phantoms presenta su sexto trabajo de estudio 'TEN'

Tras el lanzamiento de los tres singles, Tonight, un rompe pistas al más puro estilo Earth, Wind & Fire, con un videoclip que se basa 100% en la tecnología IA. Una y no más, con la colaboración de Daiana y Cannestereo el tema más pistero del disco, alcanzando el más puro sonido de Daft Punk y el encargado de abrir su nuevo disco TEN.

TEN; diez de noviembre, diez años, diez temas en esta ocasión de la mano del sello alemán GMO-The label, que apuesta por los sonidos más french house en la historia de la banda, acercándose en esta ocasión a sonidos más bailables en la línea de Justice, Lenno o Oliver.

TEN estará disponible en las principales plataformas el día 10 de noviembre y el día 24 de noviembre en su edición vinilo.

Para TEN, han contado con la cantante de trap argentina, Daiana Alice, que interpreta los dos primeros temas en castellano que edita la banda, Una y no más y Lick my lips. Daiana Alice acompaña a la banda en directo, junto al batería Christian Clemens.

La puesta en escena es la gran baza de Paradise Phantoms. En todas sus actuaciones se crea una fusión entre los miembros del grupo, dotados de conexiones inalámbricas que les permite mezclarse entre el público, haciéndoles partícipes del show.

Paradise Phantoms nace bajo la esencia de una película de los años 70 llamada The Phantom of the Paradise de Brian de Palma que marcó la infancia de los dos miembros del grupo: Marcos Miranda (bajo/voz, conocido por la banda del programa LO+PLUS) e Iván Redondo (guitarra y teclados).

Buscando el equilibrio perfecto entre la música electrónica y orgánica, su estilo va del funk a la electrónica, géneros que han forjado su personalidad y un estilo muy particular y diferenciador. Con claras influencias de bandas como Chromeo, Jamiroquai, George Clinton, Rick James o Chic, entre otros, queda patente su personal visión de la música.

Paradise Phantoms tienen editados cinco EP’s: The Return of Phunk (2015), Coconut Mojito (2016), Hoverboard! (2016), Tights & Jackets (2017) y The Hit of your Life (2018) y un LP, Mirage (2020) que editaron con sello italiano The Sleepers Recordz (Mofak, The Apx, Temu, Ivan Makvel...).

PROMOSAPIENS, empresa de promoción musical, realiza la comunicación del nuevo disco de Paradise Phantoms TEN.