Consorcio Europeo de Avales destaca los beneficios de trabajar con avales y fianzas

A la hora de presentar garantías para contratos por materiales, propiedades y demás recursos, dentro del mundo bancario español existen diversas maneras. Los avales y fianzas suelen ser las herramientas más utilizadas con este fin. Sin embargo, no siempre es fácil tramitar los avales o conseguir las garantías.

La ayuda de profesionales expertos en el tema puede ser una buena opción para tomar decisiones de este tipo. En este sentido, Consorcio Europeo de Avales presta servicios como corredora de avales y seguros de caución, brindando asesoramiento profesional para responder cualquier tipo de dudas.

Ventajas de trabajar con avales y fianzas Las personas y empresas suelen buscar avales y fianzas para presentar garantías de solvencia económica para acceder a un bien. Esto significa que la principal ventaja de estas garantías es el poder contar con un respaldo económico.

Además, esto también abre camino para acceder a mejores condiciones de financiamiento para negocios y adquisición de bienes e insumos. Desde Consorcio Europeo de Avales, se destaca que los avales y fianzas son muy comunes en negocios relacionados con obras de construcción, compraventa de viviendas y movimientos inmobiliarios.

Asimismo, esta empresa remarca que estas herramientas pueden ser utilizadas por compañías a nivel internacional, si se cuenta con el asesoramiento adecuado. Por otro lado, los profesionales de Consorcio Europeo de Avales plantean también la posibilidad de convertir avales bancarios en seguros de caución.

Las garantías de este tipo destacan porque son una opción viable que aporta liquidez sin registros en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE). Esto quiere decir que los niveles de endeudamiento se mantienen estables y no se ven perjudicados. Dependiendo del tipo de negocios que se realicen, estas diversas herramientas pueden ser más o menos convenientes.

Asesoramiento profesional de la mano del Consorcio Europeo de Avales Para saber aprovechar las conveniencias y oportunidades que ofrece el sistema de fianzas y avales como garantías, el asesoramiento profesional resulta indispensable. Los expertos de Consorcio Europeo de Avales recomiendan no solo buscar abogados, contadores o corredores de seguros, sino buscar profesionales interiorizados en el tema específico. Si se pueden conseguir profesionales especializados con experiencia en el tipo de empresa, de fianza y de aval con los que se piensa trabajar, el proceso tendrá mejores tasas de éxito y rentabilidad. En este sentido, esta correduría trabaja con algunas de las aseguradoras más importantes a nivel nacional e internacional. Además, los profesionales de Consorcio Europeo de Avales cuentan con extensa trayectoria llevando adelante casos para el afianzamiento de viviendas, concursos de obras, avales técnicos, garantías privadas, avales para proyectos de energías renovables y mucho más. La confianza es otro componente central a evaluar al buscar asesores en estas cuestiones. Es por ello que este equipo de profesionales brindan un servicio personalizado y respaldado por más de 13 millones de primas de seguros en avales gestionados con éxito.