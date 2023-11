El exclusivo piso a la venta en Punta Galea, en Las Rozas de Madrid, con la prestigiosa boutique inmobiliaria Saguar Real Estate

Se va a entrevistar a Emilio José Delgado Saguar, socio fundador de Saguar Real Estate, para que dé más detalles sobre este exclusivo piso en venta en Las Rozas de Madrid.

Hola, Emilio. No has compartido con nosotros fotografías de este piso. ¿Por qué?

En el sector del lujo, es muy importante preservar la privacidad de nuestros clientes. Hoy día, puedes ver en los tours virtuales de miles de inmuebles en venta toda la intimidad de una familia. Entre los miles de personas que lo verán, por estadística, algún “malo” las va a ver.

Nos hemos especializado en venta privada, es decir, vender una casa sin apenas publicar imágenes. Velamos por la seguridad de nuestros clientes y nos entretenemos más, es todo un reto.

¿Podrías describir este piso con pocas palabras?

Sí. Parafrasearé a mi compañera Rocío cuando llamó a Patricia después de conocer el piso: “¡Patricia! ¡Me encanta! ¡Es una cucada! ¡Qué bombón de casa!”

¿Por qué debería llamaros la persona que esté leyendo esto?

Respondo citando de forma literal lo que me dijo Rocío cuando preparamos juntos el plan de marketing de este piso: “Emilio, que te voy a decir… Es que es una casa en la que viviría, se lo decía ayer a mi marido”. Si lo dice Rocío, créeme, es por algo.

¿Qué es lo que hace tan especial a este piso?

Cuando entras, la sensación es muy acogedora. Más que un piso, es un hogar y es muy espacioso.

Son ciento veintiocho metros cuadrados para tres dormitorios y dos baños. Con trastero. No hay muchos pisos así de grandes en esta zona y la amplitud está asegurada.

¿Cuál es la primera sensación que uno tiene al entrar?

Amplitud. Espacio. Comodidad.

El recibidor es muy amplio y los techos son altos. Es la misma sensación que se tiene al entrar en un chalé grande.

Si tuvieras que elegir, ¿qué parte de la casa prefieres?

Soy padre y sé lo importante que es tener un salón grande. El salón es muy espacioso, tiene veintiséis metros cuadrados útiles. Da a una de las terrazas, que da a los jardines, por tanto, la vista es verde: plantas y árboles. Es cuadrado, con unos ventanales y una luz… ¡Cómo entran los rayos del sol!

¿Cuál es la segunda parte que elegirías de este piso?

El dormitorio principal. No sabes lo feliz que sería mi mujer con un dormitorio de matrimonio como este.

Tiene vestidor, zona de cama, baño en suite en mármol y terraza. Plantaría un bosquecillo de bambús en la terraza y pondría una mesita con dos sillas. Para escapar cuando necesite mi propio espacio, ya sabes… (Risas).

¿Qué tal son las otras dos habitaciones?

Dan a los jardines. Te asomas y solo ves plantas y árboles. A mí esto me encanta en un piso. Ambas habitaciones son amplias y acogedoras, con ventanales; perfectas para que un bebé se convierta en niño y luego en adolescente. Al ser grandes, les permite tener su espacio o para hacer lo que quieras si no tienes niños, que seguro que tienes tiempo y dinero para hacerlo. (Risas).

¿Qué es lo que más te llama la atención de esta casa?

Las calidades y el estado de conservación; la casa está tan cuidada que parece que está a estrenar. Es como si no hubiera vivido nadie.

¿Cómo describirías vivir en este piso?

Comodidad. Me encanta la vida en urbanización por eso, es muy cómoda. Es calidad de vida y esta urbanización es excelente.

Piscina, pistas de pádel, jardines y zona infantil; y la vecindad es inmejorable. También destacaría la privacidad, ya que la casa no da a las zonas comunes, sino a los jardines de la parte de atrás. Y allí no pasa nadie.

¿Qué tal es la zona?

La zona me gusta tanto, que es donde tenemos el despacho. Es idílica: avenidas amplias, arboladas, casas bonitas… Faltan señores en bata saliendo a recoger el periódico del césped con un café humeante en la mano.

Punta Galea es una zona muy exclusiva. Tiene dos colegios magníficos a los que se puede ir andando. Además, puedes ir andando al centro comercial y a una zona de terracitas.

Tienes acceso a la a-6 a tan solo tres minutos y a unos minutos en coche de Heron City o Parque Empresarial. El que vive en Punta Galea rara vez cambia de zona.

Nos quedamos sin tiempo. ¿Qué otras cosas destacas de la casa?

Cocina con espacio para una mesa y un tendedero espacioso.

Orientación sur: sol de tarde en verano y todo el día en invierno. Dos terrazas maravillosas en las que disfrutar del susurro de las hojas mecidas por el aire. También tiene plaza de garaje y trastero.

¿Cómo pueden contactar con vosotros nuestros lectores?

Pueden entrar en la página web de Saguar Real Estate y rellenar el formulario de contacto. Este piso no lo vamos a publicar en portales inmobiliarios, sería la única forma de verlo. Si quieren comprar vivienda en Punta Galea, Las Rozas de Madrid o alrededores, siempre disponemos de viviendas que no se publican y solo verán con nosotros.

Aprovecho para desear a nuestros lectores todo, todo, todo lo mejor.

Y que disfruten la vida como si no hubiera un mañana. A poder ser, en este piso.

Atte.

Emilio José Delgado Saguar.

Socio fundador de Saguar Real Estate.

Boutique inmobiliaria ubicada en Las Rozas de Madrid.