USA Corporation Services explica cómo abrir una cuenta bancaria en EE.UU. sin necesidad de viajar

Contar con una cuenta bancaria en EE.UU. siendo extranjero es tener acceso a una de las monedas más fuertes a nivel mundial. Muchas personas tienen la errónea idea de que, para abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos, es necesario estar en territorio norteamericano, pero nada más alejado de la realidad.

USA Corporation Services ofrece desde hace más de 20 años a los extranjeros la posibilidad de crear empresas en Estados Unidos, ayudándolos a desarrollarse, expandir sus sueños, haciendo uso de la creación de empresas en Norteamérica como instrumento.

Abrir cuentas en bancos online de Estados Unidos Ciertas entidades financieras de Estados Unidos han notado que debido a las circunstancias actuales a nivel mundial, y las venideras, es necesario ofrecer sistemas flexibles que permitan a los extranjeros abrir cuentas en territorio norteamericano, siguiendo las normas federales, pero sin tener que viajar al país.

Para abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos existen dos tipos de bancos. Los bancos online, en primer lugar, no necesitan de la presencia física de los extranjeros titulares de las empresas para abrir cuentas corporativas, debido a que no cuentan con sucursales de atención al cliente, por lo que el titular solo debe enviar la documentación solicitada por la entidad para comenzar el proceso.

Particularmente, este tipo de bancos tienen numerosos beneficiosos, ya que no requieren de un coste mensual de mantenimiento, tienen requisitos de apertura mínimos, cuentan con un proceso simple de apertura a través de pasos sencillos, no necesita que los firmantes estén físicamente en Estados Unidos y no tienen requisitos de depósitos de dinero previo.

Abrir una cuenta en bancos norteamericanos tradicionales Afortunadamente, algunos bancos tradicionales no necesitan que los extranjeros titulares de las empresas estén presentes físicamente para abrir cuentas corporativas, debido a que cuentan con sectores específicos dedicados a clientes internacionales.

Si bien los pasos para abrir la cuenta son más complejos en comparación a los bancos online, son una buena alternativa, ya que este tipo de bancos ofrecen atención personalizada, es más sencillo conseguir a una persona para solventar cualquier inconveniente o duda por llamada telefónica, tienden a tener costes bajos de transacciones, permiten ofrecer créditos a las empresas y, por supuesto, no requieren la presencia física de los firmantes en territorio estadounidense.

Una de las opciones más fáciles y efectivas para abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos sin tener que viajar es creando una Limited Liability Company, o LLC. Para ello, el titular de la empresa debe ser mayor de 18 años, necesita un documento con fotografía y dirección y un agente de registro en el estado en el que el titular decida constituir la empresa.

Una vez que esté correctamente constituida la empresa, se facilita el proceso a los titulares para abrir cuentas bancarias, debido a que una de las claves de Estados Unidos ha sido favorecer a quien desee trabajar y generar riquezas.