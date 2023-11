Uno de los tratamientos más buscados por los hombres en Alluring Clinic es la masculinización de rostro con ácido hialurónico

Los tratamientos estéticos son cada vez más populares entre el público masculino. Se estima que 1 de cada 4 usuarios de medicina estética en España son hombres.

En este sentido, los tratamientos más frecuentes son los faciales, incluso por delante de los capilares y los corporales.

La medicina estética en hombres está diseñada para tratar diferentes imperfecciones, y uno de los tratamientos destacados en este campo es la masculinización del rostro con ácido hialurónico. Quienes estén interesados en someterse a esta intervención estética, deben tener en cuenta la recomendación de acudir a clínicas profesionales como Alluring Clinic.

Masculinización del rostro con ácido hialurónico Este tratamiento tiene como propósito acentuar las facciones que se consideran más atractivas y varoniles entre los hombres, obteniendo así una apariencia más cuadrada y definida.

Por norma general, dicho retoque busca levantar los pómulos, marcar la línea mandibular y proyectar el mentón. Sin embargo, los expertos en medicina estética también pueden recomendar aplicar relleno en otras áreas como la nariz o los labios. Por esta razón, es muy importante, previamente al tratamiento, realizar un estudio completo de la fisionomía del paciente y valorar las necesidades reales escuchando al paciente.

La intervención puede durar entre 30 minutos y 1 hora. Además, no es necesario que el paciente siga un reposo estricto, ya que se trata de un procedimiento ambulatorio no quirúrgico.

¿Cuáles son los beneficios de la medicina estética en hombres con ácido hialurónico? La ventaja principal de este tratamiento es que sus efectos se pueden percibir de manera inmediata. Asimismo, en caso de que el paciente no esté satisfecho con el resultado final, debe conocer que el efecto es reversible; la sustancia dura en el rostro entre 9 meses y 1 año.

Otro beneficio de la masculinización facial tiene que ver con el componente utilizado. El ácido hialurónico es una de las sustancias de relleno más seguras en la industria de la medicina estética. Además de ser biodegradable y reabsorbible por el organismo, no suele ocasionar alergias.

Para conseguir las ventajas mencionadas, los interesados pueden acudir a Alluring Clinic. La clínica ofrece un servicio de rellenos faciales con ácido hialurónico en su sede de Madrid. Asimismo, los pacientes que van por primera vez tienen acceso a una consulta gratuita para decidir cuál es el tratamiento que mejor se adapta a sus rostros y a sus necesidades.

Las estadísticas actuales de la medicina estética demuestran que el hombre de hoy en día se preocupa más por su imagen que en el pasado. Por tal motivo, se espera que la masculinización del rostro siga consolidándose como un tratamiento con una demanda creciente entre este público.