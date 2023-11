Unos referentes del sector en el archipiélago, Gran Canaria Ópticas

Contar con una buena óptica es una necesidad primordial si se quiere mantener una excelente salud visual. Aunque en Canarias es común encontrar locales que ofrecen productos muy económicos, no son los más recomendables. Las gafas adecuadas son el resultado de un meticuloso examen y el uso de lentes de primera calidad.

Estos son los parámetros con los que trabaja el equipo de Gran Canaria Ópticas, quienes se han convertido en referentes del sector en el archipiélago. Instalaciones diseñadas para este servicio, productos de los mejores fabricantes y un personal experto garantizan la mejor atención a los clientes.

Especialistas de la óptica en Las Palmas El uso de gafas bien graduadas y de excelente calidad no solo es importante para ver bien. También ayudan a prevenir la aparición de otros problemas que en muchos casos suelen ser irreversibles. El primer paso es someterse a exámenes periódicos de la vista para comprobar la calidad de la visión.

El segundo, de ser necesario, es adoptar unas gafas que proporcionen una visión uniforme y completa. Según los expertos de la cadena Gran Canaria Ópticas, para contar con productos de primera calidad, es necesario acudir a una firma con personal cualificado. Adicionalmente, que disponga de equipos y productos de primera calidad.

Los expertos de Gran Canaria Ópticas aseguran que ellos ofrecen todo esto en sus 3 sedes ubicadas en Las Palmas. Específicamente, en la Avenida De Canarias en Vecindario, en la calle Partera Leonorita de Bellavista y en la Avenida De Tejeda en San Fernando. En ellas, no solo realizan exámenes visuales, también asesoran a los clientes.

Un catálogo de servicios integrales para la salud visual Los expertos de Gran Canaria Ópticas explican que, además de ofrecer un trato amable y cercano, también proporcionan atención integral. En cada uno de los locales, cuentan con equipos de medición y revisión de última generación. De esta manera, pueden ofrecer evaluaciones precisas y diagnósticos acertados.

Asimismo, tienen la posibilidad de realizar retinografías, evaluaciones de ergonomía visual, optometría funcional pediátrica y geriátrica, servicios de graduación y ayudas óptimas para baja visión. Todos los resultados se entregan en informes detallados y de fácil comprensión.

En los locales, también venden accesorios como pilas para audífonos, lentillas, líquidos de limpieza y lágrimas artificiales. Por otro lado, si lo que se requiere es una reparación, en las 3 sedes tienen personal e instrumentos para llevarla a cabo. Otro elemento diferenciador de Gran Canaria Ópticas es la posibilidad de obtener financiación para la adquisición de sus productos.