Grupo Planeta publica la novela 'As de Corazones' de David Castillo

Debido a que cada género tiene sus propias exigencias, determinar cuáles son los elementos precisos que inciden en el éxito de una obra literaria se vuelve complicado.

Pero, cuando se trata de una novela de intriga, hay una situación concreta que muestra si la obra funciona: que el lector es incapaz de dejar de leer a pesar de que el contenido le resulta perturbador o confuso.

Y esta es la consecuencia del uso apropiado de varios recursos indispensables, como el suspenso, la intensidad, los giros, la duda, la sorpresa, entre otros. Y todo eso debe ayudar a entretejer una trama que incluya una investigación criminal y situaciones macabras, desafiantes y peligrosas.

Ese es el caso de As de Corazones, una obra del autor David Castillo, en la que se mezcla la investigación sobre un asesino en serie, con el amor no correspondido y el crimen pasional. Este amasijo de elementos se conjuga con un intenso estilo narrativo que mantiene al lector absorto y tratando de desentrañar lo que ocurre hasta la última página.

As de Corazones Esta emocionante novela de intriga se centra en la vida de Fran Ballester, un sujeto obsesionado con lograr ser reconocido como un destacado periodista de investigación. Pero, su empeño tiene de fondo una personalidad sin principios ni escrúpulos.

El nudo se genera cuando Fran intenta aprovechar una investigación sobre un asesino serial para alcanzar la cima del reconocimiento que tanto anhela. Sin embargo, sus objetivos se ven truncados cuando su compañero de batallas, Adrien, lo acusa de ser el autor intelectual de varios homicidios escabrosos.

A medida que se desarrolla la historia, cobran importancia otros dos personajes, Isabelle y Martin, quienes se ven envueltos en una carrera contrarreloj para descubrir quién está detrás de los asesinatos. En toda la narración, los distintos personajes se ven inmersos en redes de conspiraciones y secretos que permiten que el homicida se mantenga oculto.

El autor David Castillo explica que esta obra pone de relieve que debajo de la aparente normalidad de las personas, pueden esconderse oscuros secretos. También refleja que las situaciones inesperadas, confusas y de dificultad ponen a prueba la lealtad, la inteligencia y la valentía, revelando quienes realmente están dispuestos a luchar por la verdad y la justicia a toda costa.

La novela ha sido presentada con éxito en Palma, Andorra, Madrid y París. Continuará este mes en Barcelona y el próximo en Sevilla, Santander, Alicante y Murcia y cerrará previsiblemente su campaña de promoción en el Instituto Cervantes de París. El autor ha sido también recibido por el presidente del Gobierno andorrano, Xavier Espot, el Cónsul Mayor de Andorra la Vella, David Astrié, la embajadora de Andorra en París, Eva Descarrega, y en los próximos días será recibido también por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Todos recibieron un ejemplar dedicado por parte del autor.

Acerca del autor David Castillo El autor David Castillo nació en Barcelona, aunque se define como orgulloso de ser andorrano. Cuenta que se graduó en Relaciones Laborales, pero solo ejerció esta profesión por unos dos años, cuando decidió dedicarse a la asesoría fiscal.

Además, trabajó durante una década en radio y televisión y en los últimos 7 años se ha desempeñado como coach de políticos de alto nivel.

Actualmente, dirige una empresa de consultoría internacional y compagina estas funciones con su pasión por la escritura. Al respecto, expresa que As de Corazones le ha abierto las puertas a un mundo de grandes emociones.

En ese sentido, cuenta que se siente sorprendido y agradecido de que su novela de intriga ya esté disponible en múltiples plataformas, así como por las invitaciones para firmas en distintas ciudades, la buena receptividad en redes sociales y solicitudes de entrevistas en distintos medios de comunicación.

"Sin duda es una etapa fascinante y la estoy disfrutando mucho. Todos los esfuerzos han sido sin duda más que bien invertidos y esto solo ha hecho más que empezar", concluye el autor.