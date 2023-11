César Vera impulsa cambio en RFAF con lema 'Hemos Llegado' para Elecciones 2024

En un evento en Córdoba, César Vera anuncia su candidatura para las elecciones de la Real Federación Andaluza de Fútbol de 2024 bajo el eslogan "Hemos llegado". Con un equipo robusto y el apoyo de delegados provinciales andaluces y del candidato a la Federación de Ceuta, Vera propone una renovación radical en la RFAF César Vera, candidato anterior en 2020 para la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), ha oficializado su intención de competir en las próximas elecciones de 2024. En un acto, celebrado en un precioso marco, el Real Círculo de la Amistad de Córdoba gracias a la colaboración de la empresa cordobesa de refrescos energéticos "Power 8" ( https://power8drinks.com/ ), se ha presentado también el logotipo del grupo de trabajo, el spot de la candidatura y la web (https://cesarveravallejo.es/ ).Vera desveló su ambicioso plan de renovación para la federación, prometiendo innovación y profesionalismo.

Con el respaldo de potenciales delegados de todas las provincias andaluzas y de Carlos Jaramillo, candidato a la Federación de Fútbol de Ceuta, Vera subraya su compromiso con la modernización y la eficiencia. Presentó a su equipo, Por orden alfabético, José Padilla Salvador (Licenciado en Derecho, Máster en Derecho Internacional y Gestión Deportiva, y ex jugador de fútbol) lidera al equipo de trabajo en Almería; Juan Carlos Crespo (Licenciado en Ciencias del Deporte y ex árbitro) en Cádiz; Juan Antonio Martínez (Licenciado en Ciencias Humanas, Profesor de Educación Física y ex árbitro profesional) en Córdoba; el ex futbolista Juan Miguel Espejo, (ex jugador de fútbol y Máster en Dirección Deportiva por la RFEF), en Granada; José María Coronado (Ingeniero de Minas, Máster en Prevención de Riesgos Laborables y Entrenador Nacional) en Huelva; Rafael Núñez (Maestro Industrial, Titulación FFPP en Sanidad, Informática y Administración, y ex árbitro de fútbol) en Jaén; el ex jugador de fútbol profesional, Antonio Ramos Tejada, en Málaga; y en Sevilla, Pilar Vargas (Licenciada en Ciencias de la Educación, Técnico Superior de Deportes, ex jugadora de fútbol, primera mujer con el título nacional de entrenadora y ex presidenta de la Federación Andaluza de Fútbol Femenino).

Vera enfatiza valores clave como la transparencia y la honestidad, prometiendo una auditoría pública de la federación y una transformación administrativa. Destacó la necesidad de apoyar a los clubes de fútbol, tanto masculinos como femeninos, y de abordar problemas como la violencia en el deporte y la falta de infraestructuras.

Además, Vera aboga por una mayor participación democrática en la federación y un enfoque en la solución de problemas a través del diálogo y la transparencia. Juan Antonio Martínez, futuro candidato para la presidencia de la Federación Andaluza de Córdoba, también habló, enfocándose en la vocación de servicio y la recuperación de las asambleas provinciales.