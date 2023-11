La historia de Roxana Falasco, de diseñadora web a emprendedora y youtuber de éxito

Nacida en Argentina y criada en una familia de clase obrera en Vigo, Galicia (España), Roxana Falasco forjó su camino desde las trincheras de empleos convencionales hasta convertirse en una emprendedora de éxito en el mundo digital. Su historia es un testimonio de determinación y visión.

A los 18 años, Roxana comenzó su carrera como becaria en una tienda de informática, pero no se detuvo ahí. A los 22, cambió de rumbo y se convirtió en teleoperadora en una empresa de telecomunicaciones, demostrando su disposición para enfrentar nuevos desafíos.

Sin embargo, su ambición la llevó más lejos. A los 26 años, Roxana consiguió un puesto como diseñadora web en una importante empresa de comercio electrónico en Barcelona. Pero no se conformó con ese logro y continuó su búsqueda de éxito.

Estudiando Informática de Sistemas, Roxana no encontró límites en su camino hacia el éxito. Saltó entre varias empresas importantes del sector, escalando posiciones hasta llegar a ser Jefa de Equipo de un grupo de desarrolladores. Sin embargo, algo dentro de ella anhelaba más.

Mientras trabajaba incansablemente en sus empleos por cuenta ajena, Roxana comenzó a emprender por su cuenta. Poco a poco, sus proyectos en línea empezaron a generar ingresos equiparables a su trabajo convencional. En un giro audaz, dejó su trabajo y se tomó un año sabático, explorando el mundo y viviendo sus sueños de viajar (recorrió numerosos países de diferentes continentes).

A su regreso a Barcelona, Roxana redobló sus esfuerzos en el mundo digital. En 2018 estableció su propia academia de formación en línea, la cual cuenta con más de 9,000 alumnos, y se embarcó en una vertiginosa carrera en YouTube, creando uno de los canales de éxitos más reconocidos de habla hispana sobre educación y nuevas tecnologías. Consiguió más 212,000 suscriptores y 20 millones de visualizaciones en tan solo un año. Hoy en día su canal ya cuenta con más de 370.000 suscriptores y más de 30 millones de visualizaciones.

Pero Roxana no se detiene en su propio éxito. Ahora, como mentora y guía, comparte su vasto conocimiento y experiencia con aquellos que desean triunfar en el mundo en línea. En su academia, los estudiantes encuentran cursos tan valiosos, como "Crea un canal de YouTube de éxito," "Cómo crear una academia en línea," y "Cómo crear cursos en línea" entre muchos otros. Lo más valioso es que Roxana está siempre disponible para ayudar a sus alumnos a resolver dudas y superar obstáculos en su grupo privado de alumnos y en sus mentorías grupales.

El año 2023 marcó otro hito en su historia. Roxana cumplió su sueño de ser locutora, albergando su propio programa de radio centrado en emprendimiento.

La historia de Roxana Falasco es un recordatorio de que los sueños más audaces pueden convertirse en realidad si se sigue con determinación y se comparte generosamente el conocimiento. Su travesía desde la teleoperadora a la triunfadora digital y mentora es un faro para todos los que buscan conquistar los dominios del éxito en línea y más allá. Roxana es la prueba viviente de que los límites solo existen si las personas los crean y que, en última instancia, cada uno tiene el poder de forjar su propio destino.