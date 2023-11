Entrevista a los responsables de IMeureka, el marketplace para compañías de seguros

Hoy se va a entrevistar a Pablo Collado y Rafael Zurera, cofundadores y CEO y COO, respectivamente de IMeureka, marketplace digital que ofrece las mejores soluciones para el corredor de seguros en el sector asegurador. Concretamente, es una plataforma colaborativa que ofrece herramientas para agilizar tareas y aumentar la eficiencia en la gestión de corredurías, ya que las conecta con aseguradoras a través de las mejores soluciones para la gestión de sus negocios ofreciendo también acceso a mercados alternativos y soluciones externas.

IMeureka se define como un marketplace colaborativo para corredores ¿cómo es realmente su operativa?

Básicamente, en IMeureka desarrollamos dos tareas fundamentales: desarrollamos tecnología que digitaliza los procesos que llevan a cabo los brokers y las compañías de seguros en la negociación de un riesgo. Esto hace que su trabajo sea mucho más eficiente y que, por lo tanto, ganen tiempo. También desarrollamos el primer marketplace de seguros de empresa del mercado, donde oferta y demanda (es decir, broker y compañía aseguradora) hacen negocios de una forma sencilla y ágil.

En IMeureka, además de que la compañía aseguradora reciba la solicitud de cotización (enviada a través de nuestra tecnología de una forma mucho más sencilla), las compañías pueden encontrar oportunidades de negocio que han sido previamente compartidas por los brokers. Esta proactividad del mercado (hasta ahora nunca vista) hace que IMeureka se convierta en uno de los canales de distribución más eficientes para el mercado asegurador, para beneficio de clientes, brokers y compañías de seguros.

Entendemos nuestro marketplace como colaborativo, ya que en el mismo ayudamos a que los corredores puedan colaborar entre ellos mediante el cobrokeraje, empresas de servicios puedan comercializar sus servicios y los brokers encuentren las mejores soluciones para ofrecerlas a sus clientes.

En resumen, en IMeureka el corredor tiene a su disposición todas las herramientas que necesita para colocar mejor los riesgos de sus clientes así como ofrecerles unos servicios de valor añadido. Con el data & analitics de todos los procesos perfectamente explotables.

¿Qué papel juegan las entidades en su marketplace y cuántas se han adherido a su programa?

Actualmente, tenemos más de 150 mercados aseguradores en el marketplace y es que las compañías aseguradoras juegan un papel esencial en el buen funcionamiento del marketplace. Nuestra misión consiste en que los corredores encuentren en IMeureka capacidades y soluciones de aseguramiento que no encontrarían por sus propios medios.

En paralelo las compañías encuentran en IMeureka un nuevo canal de distribución muy interesante, ya que les permite llegar a un número mayor de corredores con la misma estructura comercial y pudiendo ser mucho más selectivos en la búsqueda de riesgos.

La proactividad en la búsqueda de riesgos por parte de las compañías aseguradoras es el punto diferenciador del modelo de negocio de IMeureka. Además, el dedicarnos principalmente al negocio de empresas, que siempre está intermediado por un broker, impulsa las relaciones a largo plazo entre cliente y compañía aseguradora, evitando salidas a mercado innecesarias y favoreciendo la rentabilidad para todas las partes.

¿Con cuántos corredores están ya operando y con cuántos les gustaría trabajar?

Actualmente, hay 50 corredurías utilizando nuestros servicios. A fin de ofrecer al corredor la mejor experiencia de usuario posible, hemos llegado a un acuerdo con alguno de los ERP´s más importantes del mercado. Esta interconexión entre los sistemas es fundamental para el aprovechamiento de la información que genera una correduría en su día a día.

También, recientemente, hemos cerrado un acuerdo de colaboración con una de las asociaciones de corredores más importantes del mercado español y esperamos aumentar significativamente el número de corredores adheridos a nuestro marketplace.

Al fin y al cabo nuestra vocación es generar valor a nuestros corredores adheridos y que tengan a su disposición las mejores soluciones del mercado que den cobertura a sus clientes.

¿Cómo valora el nivel tecnológico actual de IMeureka? ¿Y de las corredurías españolas?

Aunque en IMeureka la tecnología es una de las piezas claves no es la única. Entendemos que lo que más valor genera tanto al broker como la compañía aseguradora, es nuestro modelo de negocio en sí. Pero para que este modelo de negocio funcione tiene que tener la mejor tecnología que lo respalde.

En nuestro caso hemos incorporado algoritmos de última generación en inteligencia artificial que permiten que el broker ahorre una gran cantidad de tiempo cuando hace un comparativo de ofertas, saca una póliza de mercado o cuando está negociando un riesgo.

Además, para cualquier correduría es muy importante saber a tiempo real cuánto negocio mueve con cada mercado, que está pasando con cada una de las cotizaciones que se están llevando a cabo... El data & analytics es fundamental para cualquier negocio y más aún para un corredor que quiera optimizar su cuenta de resultados.

En cuanto al desarrollo tecnológico en las corredurías españolas, creemos que tiene mucho margen de mejora. Pero también creemos que no son tecnologías que deban/puedan desarrollar ellos mismos. Es fundamental apoyarse en compañías tecnológicas como IMeureka, que entiendan del negocio y aporten una solución robusta. Si no se pueden producir graves ineficiencias con las pérdidas financieras que ello conlleva.

¿Cómo realizan la conexión digital con corredores y entidades?

Esta es una de las claves de IMeureka. La sincronización del email con la plataforma por parte del corredor es prácticamente automática y no requiere ningún tipo de desarrollo. Las compañías aseguradoras entran a la plataforma con un usuario y contraseña, en un portal web y, por lo tanto, tampoco requiere ningún tipo de desarrollo de interconexión. El onboarding de ambos es casi inmediato. Esto agiliza mucho la puesta en marcha en cualquier entidad.

En cualquier caso, por supuesto podemos conectarnos mediante API a cualquier sistema informático, ya sea de una compañía aseguradora, a un tarificador automático o a cualquier otra insurtech que aporte una solución de valor para los corredores.

¿En qué ramos y riesgos desarrollan su actividad principalmente?

Nuestras principales funcionalidades están diseñadas para el negocio de empresas. Consideramos que el corredor de seguros profesional cada vez más se centrará en el crecimiento del negocio de empresas, ya que el negocio particular cada vez está más comodotizado.

Casualmente, para este tipo de negocio apenas hay tecnología en el mundo que le haga la vida más sencilla al broker. De ahí la singularidad de IMeureka en el mercado.

Por otro lado, tampoco vemos que el cliente final vaya a contratar la póliza de su empresa a través de una tarificación automática y sin un profesional independiente que le asesore.

Aun así y sabiendo que parte de la cartera de un corredor es el negocio particular, nos conectamos a soluciones de terceros para ofrecer el servicio.

Recientemente, han cerrado una ronda de financiación ¿tienen ya asentada su posición societaria y de financiación?

Como cualquier otro proyecto que empieza a andar, se necesita financiación que soporte los costes y el crecimiento. Nuestra estrategia de financiación hasta ahora se ha basado en encontrar a profesionales del sector que nos aporten “algo más que dinero”.

En la actualidad estamos avanzando con varios inversores institucionales que nos ayuden a escalar este modelo de negocio en otras geografías, así como a seguir consolidándolo en España.

En los últimos meses, han firmado un acuerdo de colaboración con otras insurtech para crear una iniciativa sectorial, ¿En qué consiste el “ecosistema insurtech”?

El "ecosistema insurtech" es un acuerdo de colaboración entre diferentes insurtech para crear una iniciativa sectorial entre empresas de tecnología en seguros con el objetivo de trabajar juntas en el desarrollo y promoción de soluciones innovadoras para la industria de seguros.

Consiste en compartir recursos, conocimientos y tecnologías, con el fin de facilitar y ayudar al corredor en su día a día profesional dentro del mercado en el sector seguros, combinando conocimientos y recursos para acelerar la innovación y mejorar la competitividad en el mercado.