OTS20 Batteryless de OJMAR, una de las primeras cerraduras electrónicas sin pilas del mercado

La seguridad en cualquier tipo de entorno ha encontrado un gran aliado en las cerraduras electrónicas, puesto que ofrecen mucha comodidad y un nivel superior de protección.

En la actualidad, son muchas las alternativas por las que se puede optar. Sin embargo, la empresa OJMAR ofrece una de las más notables innovaciones. Se trata de una cerradura electrónica sin pilas, conocida como OTS20 Batteryless.

Este producto representa un avance significativo, ya que elimina la necesidad de cambiar pilas. Asimismo, la tecnología avanzada de la cerradura en cuestión proporciona a los usuarios tranquilidad y eficiencia en el acceso seguro a sus espacios.

Todos los detalles acerca de OTS20 Batteryless OTS20 Batteryless, una de las primeras cerraduras electrónicas sin pilas del mercado, está dando mucho de qué hablar por todas sus particularidades, las cuales han recibido una alta valoración por parte del sector y de los usuarios.

Esta cerradura ha sido diseñada específicamente para ser utilizada en taquillas y en los muebles de las oficinas. Una de sus grandes cualidades es que cuenta con un sistema de cierre autoalimentado que produce su propia energía al ser utilizado. Este sistema de generación de energía autónomo se denomina Push Power.

Algo muy beneficioso de esta herramienta de seguridad es que es sostenible, ya que, al no utilizar pilas, minimiza su impacto medioambiental. Asimismo, su hardware está fabricado con materiales reciclables.

OTS20 Batteryless abre y cierra mediante una tarjeta o muñequera, sin necesidad de utilizar llaves físicas. En líneas generales, sus peculiaridades la convierten en una cerradura cómoda y de fácil uso. Además, el hecho de que no lleve baterías y que no requiera mantenimiento ayuda a ahorrar tiempo y recursos. Es ideal para ser utilizada en oficinas corporativas, pero también en otro tipo de negocios, como escuelas y universidades, centros deportivos o gimnasios, por solo mencionar algunos.

Opciones para todas las necesidades OJMAR es una empresa con una trayectoria de más de 100 años. Su experiencia le ha permitido fabricar sistemas de cierre que se adaptan a diferentes necesidades y requerimientos. Además, esta compañía garantiza la durabilidad de sus productos, los cuales son diseñados y fabricados localmente con materiales de calidad.

La empresa no solo pone a disposición la cerradura OTS20 Batteryless, sino también otros modelos electrónicos, como la OTS Pulse, la OCS Smart, OTS Advance, entre otros. Igualmente, ofrece cerraduras mecánicas como Lockr Combi, Lockr Multifunction, Lockr Cam Lock y más.

En conclusión, optar por una cerradura electrónica como la OTS20 Batteryless es una excelente decisión y una inversión inteligente cuando se busca resguardar los bienes personales y contribuir a reducir la huella de carbono, ya sea en la oficina o en otro lugar del día a día.