DataMarket habla de la importancia de los datos externos

Hoy en día, los datos son un recurso invaluable para las empresas que quieren mejorar su tasa de respuesta en el mercado y buscar marcar una diferencia competitiva.

Sin embargo, no todos los datos son generados internamente, ya que existen los datos externos, es decir, aquellos que provienen de fuentes ajenas a la propia empresa. Estos son cada vez más relevante para la toma de decisiones empresariales.

En este contexto, DataMarket se ha consolidado como una de las principales referencias para adquirir datos externos de forma rápida y segura. Esta plataforma cuenta con una amplia variedad de información categorizada por sectores, la cual es organizada y procesada por expertos para garantizar su utilidad para las empresas.

¿Por qué son importantes los datos externos para las empresas? Según expertos, la importancia de los datos externos se basa en que permiten a las empresas obtener información acerca de la lealtad de los usuarios a una marca, así como también sobre un producto en tiempo real. Asimismo, ayudan a las compañías a personalizar sus ofertas de marketing, mejorar los procesos en diferentes áreas, adquirir nuevas fuentes de ingresos mediante el lanzamiento de productos o servicios innovadores, entre otras acciones.

Además, el control de los datos externos puede contribuir a mitigar los riesgos y anticipar los cambios en la demanda de productos y servicios, lo cual permite a las empresas tomar decisiones informadas y acertadas sobre el curso de acción a seguir. Asimismo, la obtención de datos externos puede reducir los esfuerzos de mantenimiento de datos, al mismo tiempo que ayuda a enriquecer los datos internos y a mejorar la calidad de estos. En consecuencia, cada vez más empresas optan por acceder a conjuntos de datos que les ayuden a tomar decisiones en tiempo real para obtener beneficios económicos. No obstante, es fundamental garantizar que se trate de datos de calidad y actualizados, que realmente puedan favorecer a la rentabilidad de cada negocio.

Todos estos aspectos reflejan la importancia de los datos externos para las empresas en la actualidad.

Datos actualizados en diversas áreas Debido a la amplia variedad de datos externos que se pueden encontrar, contar con espacios como DataMarket es la mejor opción. Esta plataforma se enfoca en proporcionar acceso a una amplia variedad de datos de alta calidad, provenientes de información pública disponible en internet. Asimismo, los expertos de esta firma se encarga de extraer y curar toda la información, para asegurar que se mantengan actualizados y puedan resultar útiles para los usuarios.

Los datasets disponibles en este portal son creados utilizando distintas fuentes de información, las cuales son verificadas y combinadas para asegurar su fiabilidad. Además, DataMarket ofrece la posibilidad a los usuarios de crear datasets a medida y facilitar a los clientes el acceso a datos que no se encuentran disponibles en la web.

A través de esta plataforma, los usuarios pueden consultar datos de sectores específicos como el de automoción, inmobiliario, movilidad, meteorología e información pública, entre muchos otros.