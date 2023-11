El origen apasionante de IPTECHVIEW y la audaz solución al problema crucial de la videovigilancia

Entrevista a Robert Messer, gerente ejecutivo y fundador de la empresa IPTECHVIEW, una plataforma en la nube para cámaras de seguridad, videovigilancia, control de accesos, porteros automáticos y mucho más.

¿Por qué se creó IPTECHVIEW y qué problema se quiso resolver con esta nueva plataforma?

Nuestra empresa lleva vendiendo componentes como cámaras de seguridad, sistemas de almacenamiento NAS para el archivo de vídeo y diferentes visualizadores "VMS" desde hace casi 20 años y nos dimos cuenta de que tener soluciones independientes por cada producto no tiene sentido. El costo de configurar y mantener estás soluciones cada vez es mayor. Las necesidades y las soluciones evolucionan cada vez más rápido y una plataforma en la nube ofrece un mejor mecanismo para desplegar estas soluciones.

Muchas soluciones en la nube son provistas directamente del proveedor de las soluciones al usuario final, saltándose el valor que agregan los integradores. Nosotros hemos observado esto en la telefonía VoIP y en videovigilancia y pensamos que esto es un error. Los usuarios finales, las pymes, no tienen el personal especializado para hacer una buena implementación y con cámaras de seguridad y control de acceso, en particular, es necesario tener un partner local con experiencia para que la instalación sea un éxito. Es más, pienso que es importante que haya una relación a largo plazo entre el cliente final y su socio tecnológico para crear soluciones de valor agregado. La instalación inicial solo es el principio. El verdadero valor de la solución se desarrolla con el tiempo después de la instalación y una vez que la gente empieza a usar el sistema. Es allí donde aparecen las ideas de cómo sacarle el mejor provecho y cómo maximizar la plataforma.

Precisamente por esto hemos hecho la plataforma, como un sistema modular que permite una implementación super rápida y luego habilita al instalador para ayudar a configurar y ofrecer soporte técnico remoto durante la vida del proyecto.

¿Para quién está diseñada esta plataforma de videovigilancia y cuál es su enfoque principal?

El modelo económico de nuestra solución está alineado a las necesidades del cliente y del integrador tecnológico y los junta como socios a largo plazo. Usando nuestro modelo de negocio, en vez de comprar todos los equipos e instalarlos en el cliente, invirtiendo mucho dinero al principio, solo se compra la periferia más importante "las cámaras" y el resto está en la nube como suscripción mensual o anual. Este modelo de pago distribuido en el tiempo, también hace más fácil que el mismo integrador añada su servicio de mantenimiento y así también continúa participando activa y permanentemente en los proyectos que vende.

En una era donde abundan las soluciones de videovigilancia, equipos económicos de poca durabilidad o constantes cambios de soluciones, los instaladores e integradores a menudo se encuentran navegando en un mar de dudas y opciones. Nosotros pensamos que IPTECHVIEW emerge como una plataforma especialmente adaptada a sus necesidades donde hay más continuidad y apoyo para poder ofrecer soluciones a largo plazo.

¿Cuál diría Ud. es la funcionalidad más destacada de la solución?

Una de las características más notables de IPTECHVIEW es su capacidad para un despliegue rápido, para poder instalar la solución fácilmente de una forma muy económica. Las cámaras dentro de nuestro ecosistema son esencialmente del tipo "conectar y visualizar," permitiendo que los proyectos entren en funcionamiento a una velocidad impresionante. Sin embargo, esto no significa que esté limitado a una solución única. Ofrecemos conectividad a una variedad de cámaras líderes del mercado como AXIS, Mobotix y como solución de bajo costo tenemos una línea propia IPTECHVIEW UNIVERSAL. La plataforma está diseñada para comenzar de manera simple, pero puede evolucionar hacia configuraciones altamente personalizadas y complejas según sea necesario.

¿Qué otras características ofrece la plataforma?

La arquitectura de IPTECHVIEW es abierta, invitando a integraciones sin problemas con un amplio espectro de dispositivos y soluciones. Esto incluye sistemas de control de acceso, dispositivos de medición, estaciones de intercomunicación, sensores ambientales e incluso soluciones de gestión de edificios.

La seguridad, la gestión remota y el monitoreo de la salud son el núcleo de la infraestructura de IPTECHVIEW. Ya sea que se trate de dispositivos periféricos o tecnología IP más amplia, los usuarios pueden monitorear y gestionar todos los elementos de forma segura desde una ubicación remota.

IPTECHVIEW está diseñado para ser intuitivo y fácil de usar, atendiendo a una base de usuarios diversa, desde el personal ocasional hasta administradores de sistema profesionales. Su interfaz permanece constante en múltiples dispositivos, ya sean estaciones de trabajo con múltiples monitores, laptops, tablets o smartphones, lo que facilita su aprendizaje y uso.

¿Qué podría agregar en relación con la inteligencia artificial?

Cuando se trata de capacidades de IA, IPTECHVIEW adopta una postura pragmática. En lugar de exagerar sus características, la plataforma incorpora la Inteligencia Artificial de manera sutil de forma que es útil pero no intrusiva. Los usuarios pueden aprovechar tanto el soporte nativo de IA en la cámara como integrar complementos de terceros para necesidades específicas, por cada una de las cámaras.

¿Cuál es la estrategia comercial de IPTECHVIEW para las ventas fuera de Estados Unidos?

Somos una empresa que siempre tuvo un enfoque global. De hecho yo me formé en Alemania y en España y tuve una empresa de distribución informática en Barcelona en los años 80 antes de irme a EEUU. Hoy en día IPTECHVIEW se vende en más de 20 países diferentes por integradores independientes que buscan soluciones únicas. Nosotros cumplimos con las normas de EU-GDPR y tenemos una plataforma informática redundante en Europa en centros de datos en Frankfurt y París. Tenemos personal comercial y de soporte técnico en Europa. En el caso de España nuestro centro de soporte está en Tenerife, Islas Canarias.

¿Cómo puedo descubrir más y hacerme partner de IPTECHVIEW?

Nosotros siempre estamos buscando partners nuevos que buscan una solución mejor para expandir su negocio. Nos pueden contactar a través de nuestra página web de IPTECHVIEW.

Tenemos un programa especial para partners europeos que empieza con una demostración en línea, seguido de una cuenta de demo para probar algunas cámaras que el socio potencial ya tiene y seguido de un Partner Starter kit, un kit de arranque que contiene cámaras.

Díganos en pocas palabras, ¿por qué debe escogerse la solución que ofrece IPTECHVIEW?

IPTECHVIEW sirve como una plataforma ideal tanto para los usuarios finales como para los integradores. Está diseñada para ser adoptada rápidamente con una formación mínima, lo que permite a las organizaciones escalar su uso de video y análisis de datos sin esfuerzo. Para instaladores profesionales e integradores se convierte en una herramienta integral basada en la nube para todos los proyectos.

Para añadir a su atractivo me permito indicar que el rápido crecimiento de la empresa se debe a su enfoque centrado en el cliente. Libre selección de productos de diferentes proveedores, amplia flexibilidad para soluciones adicionales y un programa de socios integral que incluye formación presencial regular, con lo que IPTECHVIEW asegura que su apoyo es tan sólido como su tecnología.