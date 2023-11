Colombia se consolida como proveedor internacional en la Macrorrueda de Negocios en Europa

La rueda de negocios organizada en La Nave de Madrid el 30 y 31 de octubre por ProColombia, entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, ha generado ventas spot de USD 3,4 millones y expectativas que sobrepasan los USD$24 millones (incluidos negocios inmediatos) con el 45% de citas con retroalimentación Mas de 1.100 citas de negocios se registraron en este evento que congregó presencialmente a más de 130 exportadores colombianos de empresas provenientes de 16 departamentos, de las cuales el 80 % tiene un enfoque sostenible y 88 de ellas están lideradas por mujeres. Por tamaño empresarial, 51 de ellas son micro, 29 pequeñas, 19 medianas, 10 grandes empresas, entre otras. Por su parte, participaron cerca de 100 compradores internacionales de 23 países siendo la delegación más robusta la española, seguida por Reino Unido y Francia.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Germán Umaña Mendoza, destacó la participación de una muestra diversa e incluyente de empresas colombianas en esta macrorrueda de negocios. Agregó que en el marco de la política de comercio exterior que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro, "buscamos que las empresas de todos los tamaños y de todos los territorios tengan la oportunidad de internacionalizar su oferta productiva e integrarse en cadenas internacionales de valor. Esto nos permite avanzar en la justicia económica que promueve el Gobierno del Cambio". Por su parte, Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, valoró muy positivamente los resultados y la experiencia generada: "Los datos logrados demuestran que Colombia es un proveedor estratégico para España y Europa y que la Macrorrueda es una herramienta que ha fomentado los negocios y el acercamiento comercial de ambas orillas del océano, resultado del trabajo articulado y con foco para fomentar la internacionalización de nuestras exportaciones y contribuir al desarrollo de las regiones".

Aunque se siguen estudiando los datos, hasta el momento, por países, España lideró la intención de compra de los productos colombianos con un total de USD$15.246.562, seguido por Francia con USD$2.832.516, Reino Unido con USD$1.475.124 y Alemania, que dejó un balance de USD$1.053.903.

María Aristizábal, compradora de El Corte Inglés, manifestó: "Hemos venido a la Macrorrueda con el interés puesto en productos del hogar, accesorios o bisutería. Buscamos artículos que mantengan la esencia colombiana artesanal y ecológicos pero adaptados comercialmente al mercado europeo. De los empresarios con los que hemos tenido citas quiero destacar que vienen muy planificados y son muy profesionales".

Por su parte, la compradora María Fernanda Muñoz, fundadora de la compañía Flor de Cali, acudió a una Macrorrueda por quinta vez: "En este momento estamos abriendo mercado a la Unión Europea y nuestro objetivo es posicionarnos como la primera empresa exportadora de productos artesanales colombianos hechos a mano por mujeres cabeza de familia y desplazadas por la violencia. El acompañamiento de ProColombia ha sido excelente. Nos han visto crecer y nos han abierto muchas puertas".

El exportador Jader Mejía, de Asorhuaco, recalcó la importancia de acudir a un escenario internacional como la Macrorrueda: "Es muy importante estar en estos espacios donde podemos alzar la voz, dar a conocer quiénes somos, compartir el saber, y llevar un mensaje del cuidado por el medio ambiente. Traemos café y tenemos muy buenas sensaciones de las citas que hemos tenido. Gracias a ProColombia por la invitación y el acompañamiento".

Y Jorge Cadamil, exportador gerente general de Fruit Juice Colombia SAS, se sumó a la valoración positiva de su participación en el evento: "La experiencia ha sido muy buena, incluso ha superado las expectativas pues hemos logrado una consolidación de 5 o 6 pedidos efectivos. Estamos muy contentos con la hospitalidad de ProColombia y la organización del evento".

En paralelo a la Macrorrueda, ProColombia, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Madrid, acompañó a una misión exploratoria de 30 empresas pertenecientes a las cadenas de Industrias 4.0, Agroalimentos y Químicos y Ciencias de la vida, que mantuvieron una intensa agenda para conocer el mercado español y europeo. La delegación se compuso por compañías provenientes de municipios PDET como Saravena, Arauca y Tumaco, Nariño, así como de Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.

La agenda estuvo compuesta por expertos que les compartieron variables clave para entender que tan preparado está su producto o servicio para ser exitoso en el mercado español. Adicionalmente, se realizaron visitas de campo a Mercamadrid, al Puerto Seco de Coslada, al centro de experiencias de Telefónica y del iLab de Madrid. También ubo espacio para charlas magistrales del EAE Business School, ICEX, Invest in Madrid y ASECAM.

Colombia y España, una relación consolidada

Entre las razones por las que se ha llevado a cabo en Madrid destacan que España es el principal destino de exportaciones colombianas hacia el mercado europeo, además es el principal inversionista de Europa en Colombia, es el principal emisor de turistas hacia Colombia y este encuentro estratégico coincide, además, con la celebración de los primeros 10 años del Tratado de Libre Comercio de Colombia y la Unión Europea.

Las exportaciones no minero-energéticas en 2022 a España registraron US$412,3 millones, lo que supone un 18,9 % más que en 2021. Durante 2022, 521 empresas colombianas exportaron a España productos no minero-energéticos por montos superiores a US$10.000. Entre los principales sectores exportados destacan aceites y grasas con un 22% de participación en 2022, café con un 22 %, flores y plantas vivas 7,5 %, banano 7 %, frutas y hortalizas frescas y procesadas un 7 % y otros 33 %. Antioquia, Bogotá, Magdalena y Atlántico fueron los principales departamentos de origen.

El éxito de este encuentro de negocios en Europa no es más que el preámbulo para la Macrorrueda África 2024, la cual se realizará con aliados estratégicos como Proexca, empresa pública adscrita al Gobierno de Canarias, que busca promover la internacionalización de las empresas y atraer inversión a las islas.

Expectativas de negocios por departamento

• Cundinamarca USD$19.307.530

• Valle del Cauca USD$7.219.412

• Norte de Santander USD$3.295.693

• Antioquia USD$2.142.339

• Risaralda USD$1.843.514

• Caldas USD$621.955

• Santander USD$647.786

• Quindío USD$555.005

• Tolima USD$514.500

• Atlántico USD$377.009

• Magdalena USD$280.400

• Huila USD$70.000

• Cauca USD$44.900

• César USD$9.000

• La Guajira USD$8.250

• Bolívar USD$8.000

Crédito: ProColombia