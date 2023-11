El Congreso Internacional de Láser de alta precisión ha llegado a San Sebastián de la mano de Ceit

Ceit organizará la edición número 25 del congreso mundial de microfabricación de alta precisión con láser, que se celebrará del 11 al 14 de junio de 2024 en el Kursaal de San Sebastián.

El objetivo principal de LPM2024 es proporcionar un foro de discusión y colaboración sobre la microfabricación mediante láser, las tecnologías futuras y el mercado láser del futuro.

Hasta la fecha, LPM se ha celebrado con éxito en ciudades de todo el mundo, desde Kioto hasta Washington DC.

Donostia – San Sebastián, noviembre de 2023. La miniaturización y la alta precisión se han convertido en requisitos fundamentales en numerosos procesos industriales y productos. En este contexto, el uso de enfoques de microfabricación con láser ha generado un creciente interés en la comunidad científica y la industria. El International Symposium on Laser Precision Microfabrication (LPM) se ha establecido como un congreso de referencia en esta área, alternando Japón y otros países anfitriones durante 25 años.

25 aniversario del congreso El 25 aniversario del congreso se celebrará del 11 al 14 de junio en el Kursaal de Donostia-San Sebastián, bajo el título LPM2024 y estará organizado por el centro tecnológico Ceit. El objetivo principal del congreso es proporcionar un espacio de discusión para los aspectos fundamentales de la interacción láser-materia y el estado actual del procesamiento de materiales con láser, reuniendo a científicos, usuarios finales, fabricantes de láser y expertos de la industria de todo el mundo.

Se espera que LPM2024 desempeñe un papel crucial no solo en la comprensión de los conocimientos imprescindibles de la microfabricación de precisión con láser, sino también como foro de discusión de las futuras tecnologías de microfabricación mediante láser y su aplicación en el mercado.

Junto a Ceit, organiza el congreso el fundador del mismo: la asociación japonesa JLPS (Japan Laser Processing Society). Además, el evento cuenta con las entidades colaboradoras BRTA (Basque Researh Technology Alliance), Aimen, Secpho, Tekniker y la Universidad de Barcelona.

Inscripciones y periodo de envío de contribuciones abierto Las inscripciones al congreso están abiertas desde hoy mismo a través de la web del congreso. El plazo para el envío de resúmenes permanecerá abierto hasta el 31 de enero de 2024 y el idioma oficial del congreso LPM2024 será el inglés.

Ceit espera dar la bienvenida a investigadores, ingenieros y expertos de la industria de todo el mundo en San Sebastián, para explorar las últimas innovaciones en microfabricación de precisión con láser, avanzar en el conocimiento en este campo vital para la industria moderna y ofrecer oportunidades únicas para la colaboración y el intercambio de conocimientos.

Sobre Ceit Ceit, miembro del Basque Research and Technology Alliance (BRTA), es un centro tecnológico sin ánimo de lucro, creado en 1982 por iniciativa de la Universidad de Navarra. Se sirve de su alta especialización en fabricación avanzada, movilidad sostenible, economía circular y digitalización, para el desarrollo de proyectos industriales de investigación aplicada, en estrecha colaboración con las empresas.

Además, promueve la excelencia en la investigación aplicada mediante la producción científica, la participación en foros de divulgación científica y técnica, así como la formación doctoral en el marco de los proyectos de investigación industrial.