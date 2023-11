¿Cuánto dinero se pierde al mes sin un sistema de gestión para puntos de recarga?

Ante el creciente auge de los coches eléctricos, los negocios con puntos de recarga para este tipo de vehículos se está multiplicando.

Ahora bien, para rentabilizar estos puntos no solo basta con instalarlos, hace falta también contar con un buen sistema de gestión. La ausencia del mismo puede derivar en pérdidas significativas de ingresos.

En este orden de ideas, la marca EVcharge ha desarrollado una plataforma y una app con la que ha respondido a esta necesidad. Jorge Ríos, portavoz de la firma, asegura que es la solución idónea para gestionar los puntos de recarga y generar ingresos estables.

¿Por qué es importante contar con un sistema de gestión de puntos de recarga? La importancia de contar con un adecuado sistema de gestión de puntos de recarga radica en varios factores. Constituyen una herramienta esencial para maximizar el uso de los recursos disponibles y ofrecer a los clientes una experiencia de carga fluida y confiable. Estos sistemas de gestión garantizan una facturación segura y ayudan a programar el mantenimiento preventivo.

Ríos sostiene que, al no contar con estas ventajas, la pérdida de dinero será inevitable. La magnitud de este fenómeno es relativa y depende a su vez de distintas variables a tomar en cuenta, por ejemplo, la cantidad de usuarios que acude a estos puntos de recarga.

Otros factores que influyen son la tarifa aplicada para las cargas de los vehículos y el tiempo de uso de los puntos. Asegura que también es necesario tomar en consideración el efecto de la discriminación horaria y los tiempos de permanencia del usuario en la estación eléctrica. Si no se cuenta con un buen sistema de gestión, las pérdidas económicas pueden ser significativas.

Los servicios que ofrece la plataforma EVcharge La plataforma y la app móvil de EVcharge constituyen un sistema de gestión integral para la gestión de puntos de recarga para coches eléctricos. Cuenta con un sistema de gestión, un software de administración de cargas y soporte técnico permanente.

Entre sus funcionalidades se encuentra la monitorización permanente y en tiempo real de cada cargador para revisar que funcione de manera óptima. Este gestor también tiene la capacidad de personalizar las tarifas de carga en función del perfil de cada usuario. Igualmente, es capaz de optimizar el uso de la energía e incrementar su aprovechamiento sin impactar en la potencia contratada.

El sistema de gestión para puntos de recarga de coches eléctricos es capaz de obtener datos de comportamiento de los usuarios. Asimismo, al lograr un funcionamiento más eficiente de estos puntos, se contribuye con la reducción de las emisiones de CO₂.

El representante de EVcharge asegura que un buen sistema de gestión garantiza la rentabilidad de un negocio, cuyo valor crecerá en el futuro inmediato.