SmileRentEuropa ofrece un servicio de renting de furgonetas autónomos

Las furgonetas son vehículos comerciales útiles que sirven para transportar a personas y mercancías de manera sencilla, práctica y efectiva.

A diferencia de los camiones, estos vehículos son más fáciles de operar, están destinados al almacenaje de objetos pequeños y pueden ser usados para viajes familiares, con amigos o la pareja.

SmileRentEuropa, empresa especializada en alquiler de vehículos, ofrece un servicio de renting furgonetas autónomos respaldado por una gran flota y diversos servicios que son incluidos en una única cuota mensual. Esta flota incluye modelos exclusivos de las marcas Renault, Toyota, Citroën, Peugeot, entre otros.

Alquilar una furgoneta de la mano de SmileRentEuropa La compra de una furgoneta no es una decisión fácil de tomar para un profesional debido al coste de las mismas en comparación con un coche de uso común.

Por ello, en SmileRentEuropa está disponible un servicio de renting furgonetas autónomos con ofertas para el alcance de cualquier tipo de profesional. Estas furgonetas cuentan con una calidad garantizada y un funcionamiento óptimo que les permite ofrecer experiencias de conducción efectivas y confortables. Además, los autónomos no tienen que preocuparse por las incidencias y penalizaciones generadas en el coche, ya que esta empresa se encarga de gestionarlo y solucionarlo todo.

Sumado a ello, SmileRentEuropa siempre publica descuentos y promociones exclusivas en sus furgonetas para los autónomos que se registran como socios de la compañía. Estas promociones resultan idóneas y rentables para los profesionales que buscan hacer negocios mediante el transporte de mercancías y no desean comprar un vehículo ni cargar con las responsabilidades que dicha compra implica.

Ventajas del renting de furgonetas para autónomos La renta de una furgoneta representa una estrategia de ahorro para los autónomos que buscan utilizar este tipo de vehículos para profesión. Por ejemplo, realizar el transporte de determinadas mercancías durante un par de meses para generar ingresos o para probar el modelo de negocio y rentabilidad antes de comprometerse.

Además, los autónomos saben que sus situaciones económicas pueden cambiar en cualquier momento, por lo que es más seguro evitar inversiones altas en equipos que pueden no ser imprescindibles de momento.

Por el contrario, un servicio de renting furgonetas autónomos no genera compromisos con el vehículo y se paga mes a mes. Asimismo, los trabajadores independientes no tienen que correr con gastos legales, firmas de documentos y contrato de aseguradoras para proteger sus furgonetas y mercancías.

Como punto extra, el renting de furgonetas permite a los conductores cambiar de vehículo cuando lo deseen, incluyendo marca, modelo y tipo de conducción del mismo.

SmileRentEuropa cuenta con furgonetas para autónomos de las marcas más reconocidas del mercado como FIAT, Citroën, Renault y Peugeot. El alquiler de estas furgonetas no exige pago de entrada y los servicios de protección, kilometraje y costes de mantenimiento están incluidos en un único plan.