Hirint acaba con los sesgos subjetivos en el proceso de selección

La selección de personal es una materia compleja, que requiere la máxima objetividad para conseguir que los candidatos que son finalmente contratados encajen lo mejor posible con el perfil que estaba buscando la empresa. Pero para los seres humanos, resulta muy complicado dejar atrás ciertos prejuicios, ya que muchos de ellos se aplican de forma inconsciente, y este es un problema que viene a solucionar la tecnología.

La herramienta de Hirint se encarga de evaluar las competencias de los candidatos de una manera totalmente objetiva. Ayudando a predecir cómo será el comportamiento de una persona una vez integrada en la organización.

Seleccionar con base en las habilidades blandas En un entorno con mucha volatilidad, las empresas deben estar preparadas para hacer frente a los cambios. Tienen que adaptarse rápidamente a nuevas tecnologías, cambios sociales y novedosas formas de trabajar y, para poder hacerlo, la aptitud y la capacidad de sus empleados es especialmente importante.

De ahí que la flexibilidad se haya convertido en una de las habilidades blandas más demandadas en las ofertas de empleo. Un ejemplo de cómo la importancia de las soft skills está creciendo, porque estas garantizan que una persona pueda hacer frente a los retos que presenta su trabajo, tanto hoy como en el futuro.

El problema es que detectarlas a través de métodos tradicionales de selección como una entrevista de trabajo es complicado, porque el sesgo subjetivo del entrevistador hará acto de presencia tarde o temprano. Subjetividad que puede llevarle a descartar candidatos válidos y a centrarse en aquellos que no encajan realmente con lo que necesita la empresa.

La tecnología al servicio de una selección de personal objetiva Darle preferencia a un candidato, sobre otro porque ha estudiado en un determinado lugar, o porque reúne otras características personales con las que el reclutador se identifica, es un error que puede salir caro. Porque no se están valorando cuestiones objetivas antes de hacer la contratación, solo se están teniendo en cuenta apreciaciones subjetivas.

Deshacerse de los sesgos subjetivos que llevan a establecer prejuicios, es complicado. De hecho, quien los aplica puede que ni sea consciente de que lo está haciendo. Y es en este contexto donde gana protagonismo la tecnología.

Las herramientas de selección por competencias se aseguran de que los candidatos van a ser evaluados solo con base en sus capacidades. De manera objetiva se determinará si tienen más o menos empatía, capacidad de trabajo en equipo, aptitudes para gestionar bien el estrés, etc.

De esta manera, se consigue identificar a los mejores candidatos para ocupar un puesto, al margen de sus condiciones personales.

Las pruebas psicométricas de Hirint La solución de Hirint aplica las últimas tecnologías para garantizar una selección de personal objetiva y eficiente.

Las empresas definen el perfil que están buscando y el sistema se encarga de diseñar y personalizar pruebas psicométricas que ayuden a medir esas competencias. Después, los candidatos reciben una invitación para realizar la prueba, que no les llevará más de unos minutos, y la empresa podrá acceder a informes con los resultados que agilizarán y dotarán de mayor eficacia a su toma de decisiones sobre contratación.

Con Hirint, cinco pasos son suficientes para agilizar la selección y encontrar rápidamente a los candidatos más capacitados.