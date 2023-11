ORPEA Ibérica se une a Tent España para apoyar la integración de los refugiados en el mercado laboral

ORPEA en España se une junto a otras 30 grandes empresas a la coalición lanzada por Tent Partnership for Refugees, la red mundial de empresas comprometidas con la integración económica de las personas refugiadas. Es la primera compañía del sector de atención a las personas mayores y dependientes en unirse a esta iniciativa ORPEA Ibérica ha anunciado hoy que se ha adhiere a Tent España, una nueva coalición de más de 30 grandes empresas impulsada por Tent Partnership for Refugees, para ayudar a los refugiados a acceder al mercado laboral español mediante la preparación al empleo y oportunidades de trabajo. El lanzamiento de esta iniciativa se ha producido en un acto coorganizado por Tent y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Tent es una red mundial de compañías comprometidas con la integración económica de las personas refugiadas. En la coalición lanzada en España se integran, además de ORPEA, otras empresas como BBVA, FCC Medio Ambiente, L'Oréal y Marriott International.

"Desde ORPEA estamos comprometidos con la integración laboral de las personas refugiadas, algo que ha quedado más patente en nuestro país con motivo de la guerra en Ucrania. La alianza de ORPEA con Tent España es un paso más en el impulso de este compromiso", apunta Cristina Cantero, Directora de Comunicación y RSC de ORPEA Ibérica. "Somos la primera empresa del sector de atención a las personas mayores y dependientes en unirse a esta red porque creemos verdaderamente en el aporte de talento sin fronteras y el aprovechamiento de su conocimiento", ha continuado.

"El incremento de las crisis y conflictos globales ha traído a España una mayor cantidad de personas refugiadas y las empresas tienen la responsabilidad y la oportunidad de integrar a los refugiados en sus equipos de trabajo", dijo Gideon Maltz, CEO de Tent Partnership for Refugees. "Los esfuerzos de las empresas que se unen hoy a Tent España – incluida ORPEA – tendrán un impacto a largo plazo, tanto para las personas refugiadas como para las propias empresas", ha explicado.

"Todas las empresas que se unen hoy a Tent España comparten la visión de que un empleo es el hito más importante cuando un refugiado trata de rehacer su vida. También reconocen los beneficios que pueden obtener cuando contratan a refugiados, incluyendo menores tasas de rotación, mayor compromiso de los empleados y una percepción positiva de la marca", dijo Amaia Elizalde, directora de Tent para España. "Tent España está aquí para ayudar a que el proceso sea lo más fácil y eficaz posible a medida que estas empresas ponen en marcha o amplían sus esfuerzos de contratación de personas refugiadas", ha añadido.

España acoge actualmente a más de 300.000 refugiados y 130.000 solicitantes de asilo procedentes de Ucrania, Venezuela y Siria, entre otros países. A pesar de la escasez de mano de obra en sectores clave, pocos refugiados están empleados formalmente, ya que se enfrentan a numerosas barreras para acceder al empleo, como el bajo dominio del idioma, dificultades para el transporte, falta de redes de apoyo y profesionales, entre otras. Las empresas tienen un papel fundamental a la hora de abordar estos obstáculos y contratar a personas refugiadas.

Tent España apoyará a las empresas participantes como ORPEA con una serie de servicios sin coste entre los que se incluyen: materiales y formación para los equipos de RRHH; intercambio de buenas prácticas e ideas obtenidas a través de la red mundial de empresas de Tent y adaptadas al contexto español; reuniones y talleres de forma periódica con otras empresas miembros de Tent España para el aprendizaje entre empresas, así como recomendaciones de los mejores partners y entidades aliadas que pueden conectar a las empresas con refugiados en búsqueda de empleo.