Dra. Estefanía Rodríguez: "Observamos un crecimiento de la demanda del método ROPA porque permite que ambas mujeres de la pareja participen en la maternidad"

"El método ROPA es un tratamiento de reproducción asistida utilizado por parejas de mujeres que desean compartir la maternidad biológica. Hace diez años apenas se demandaba pero cada vez son más las parejas de mujeres que lo solicitan" "El éxito de este método ROPA, como otras técnicas de reproducción asistida, está vinculado a la edad de la mujer que dona los óvulos".

"La técnica ROPA (Recepción de Óvulos de la Pareja) es un tratamiento de reproducción asistida que permite que en una pareja de mujeres, ambas participen en la maternidad, de forma que una aporta sus óvulos mientras que la otra recibe los embriones creados a partir de esos óvulos y es quien queda embarazada", explica la doctora Estefanía Rodríguez, Jefa del Servicio de Reproducción Asistida del Hospital Quirónsalud Donostia y de Policlínica Gipuzkoa. "Es un proceso relativamente sencillo -añade la doctora Rodríguez-, que suele completarse en uno o dos meses y que, si bien hace diez años no había apenas demanda, hemos experimentado en los últimos tiempos un aumento considerable de parejas de mujeres que lo solicitan, ya que este procedimiento les permite compartir de una forma más intensa y plena el deseo de maternidad de ambas. Habitualmente, las mujeres que acuden interesadas en este método suelen tener bastante clara la idea de quién quiere embarazarse y quién ser la donante de óvulos, no obstante siempre estudiamos cada caso en concreto para orientarles adecuadamente y poder establecer el mejor tratamiento en cada caso", concluye la doctora Estefanía Rodríguez.

"El tratamiento consta de dos etapas -explica la doctora Miren Mandiola, directora de los laboratorios de Reproducción Asistida del Hospital Quirónsalud Donostia y Policlínica Gipuzkoa-, la mujer que dona los óvulos se somete a una estimulación ovárica para madurar varios óvulos en el mismo ciclo y posteriormente con el semen de un donante se crean embriones en el laboratorio de reproducción asistida. Una vez tenemos los embriones, seleccionamos el de mejor calidad y procedemos a realizar la transferencia embrionaria a la mujer que desea quedarse embarazada", argumenta Miren Mandiola. Para ello esta donante se somete a un ciclo de fecundación in vitro (FIV), en el que los embriones obtenidos tras la fecundación de los óvulos con el banco de semen se transfieren a la otra mujer de la pareja.

El éxito del método ROPA, al igual que en otros métodos de reproducción asistida, está vinculado a la edad de la mujer que dona los óvulos. "Si es joven, las probabilidades de embarazo por intento son elevadas, alrededor del sesenta por ciento, pero disminuyen a medida que aumenta la edad de la donante", señala la doctora Mandiola.

La duración del tratamiento varía según las circunstancias de cada pareja. La estimulación ovárica de la mujer que va a donar los óvulos suele durar aproximadamente dos semanas, mientras que la preparación de la receptora de los embriones dura alrededor de un mes.

