Check Point Software presenta sus resultados financieros del Q3 de 2023

Check Point Software anuncia us resultados financieros para el tercer trimestre que ha finalizado el 30 de septiembre de 2023 Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), un proveedor líder de soluciones de ciberseguridad a nivel mundial, ha anunciado sus resultados financieros para el tercer trimestre que ha finalizado el 30 de septiembre de 2023.

Tercer trimestre 2023

• Ingresos totales: 596 millones dólares, que suponen un aumento del 3% interanual.

• Ingresos por suscripción de seguridad: 248 millones de dólares, un incremento del 15% año tras año.

Ingresos diferidos: 1.709 millones de dólares, una subida del 4% con respecto al año anterior. • Ingresos operativos de explotación GAAP: 226 millones de dólares, lo que representa el 38% de los ingresos totales.

• Ingresos operativos de explotación no GAAP: 269 millones de dólares, registrando un 45% de los ingresos.

Beneficio por acción GAAP: 1,75 dólares, que refleja un incremento del 19% interanual. • Beneficio por acción no GAAP: 2,07 dólares, que se traduce en un incremento del 17% interanual.

"El tercer trimestre ha sido rentable, con un crecimiento del beneficio por acción del 17% y un incremento del 15% en los ingresos por suscripciones de seguridad. Se ha logrado un total de ingresos que se acercan al pronóstico, con las ganancias por acción en su punto máximo", explica Gil Shwed, fundador y CEO de Check Point Software Technologies. "En los últimos 60 días, se han completado tres adquisiciones, subrayando así este liderazgo como plataforma de seguridad. La adquisición de Permiter 81 ha proporcionado una solución SASE de un solo proveedor que trabaja al doble de velocidad que la competencia, garantizando al mismo tiempo ser líderes en la industria de la prevención".

"A pesar de los trágicos eventos ocurridos en Israel en las últimas tres semanas, nuestro negocio ha podido continuar gracias al compromiso y dedicación de los empleados. Se han presentado nuevos productos innovadores y se ha seguido ofreciendo un alto nivel de protección y servicios a los clientes y colaboradores. En este período, se ha recibido un gran apoyo por parte de los empleados, clientes, colaboradores y la comunidad de inversores. Apreciamos sinceramente que estén apoyando a la empresa", concluyó Mr. Shwed.

Principales resultados financieros del tercer trimestre de 2023

Ingresos totales: 596 millones de dólares, frente a 578 millones en el mismo periodo de 2022, lo que representa un crecimiento interanual del 3%.

596 millones de dólares, frente a 578 millones en el mismo periodo de 2022, lo que representa un crecimiento interanual del 3%. Ingreso de explotación GAAP: 226 millones de dólares frente a 263 millones del mismo trimestre en 2022, que representan el 38% de los ingresos totales en el tercer trimestre de 2023 y 2022, respectivamente.

226 millones de dólares frente a 263 millones del mismo trimestre en 2022, que representan el 38% de los ingresos totales en el tercer trimestre de 2023 y 2022, respectivamente. Ingresos de explotación no-GAAP: 269 millones de dólares frente a 263 millones en el tercer trimestre del 2022, que representan el 45% de los ingresos totales en el tercer trimestre de 2023 y 2022.

269 millones de dólares frente a 263 millones en el tercer trimestre del 2022, que representan el 45% de los ingresos totales en el tercer trimestre de 2023 y 2022. Impuestos sobre los beneficios GAAP: 39 millones de dólares frente a 49 millones de dólares en el mismo trimestre de 2022.

39 millones de dólares frente a 49 millones de dólares en el mismo trimestre de 2022. Ingresos netos y beneficio por acción GAAP : 205 millones de dólares frente a 184 millones en el tercer trimestre del 2022. Los beneficios por acción GAAP fueron 1,75 dólares frente a 1,47 dólares del mismo trimestre en 2022, un 19% de aumento interanual.

: 205 millones de dólares frente a 184 millones en el tercer trimestre del 2022. Los beneficios por acción GAAP fueron 1,75 dólares frente a 1,47 dólares del mismo trimestre en 2022, un 19% de aumento interanual. Ingresos netos y beneficio por acción no-GAAP : 242 millones de dólares frente a 221 millones en el mismo trimestre de 2022. Los beneficios por acción no-GAAP fueron 2,07 dólares frente a 1,77 dólares en el tercer trimestre del 2022, un crecimiento interanual del 17%.

: 242 millones de dólares frente a 221 millones en el mismo trimestre de 2022. Los beneficios por acción no-GAAP fueron 2,07 dólares frente a 1,77 dólares en el tercer trimestre del 2022, un crecimiento interanual del 17%. Ingresos diferidos: a 30 de septiembre de 2023, los ingresos diferidos fueron de 1.709 millones de dólares en comparación a los 1.647 millones a misma fecha de 2022, lo que supone un crecimiento interanual del 4%.

a 30 de septiembre de 2023, los ingresos diferidos fueron de 1.709 millones de dólares en comparación a los 1.647 millones a misma fecha de 2022, lo que supone un crecimiento interanual del 4%. Saldos de efectivo, valores negociables y depósitos a corto plazo : 2.989 millones de dólares a 30 de septiembre de 2023, en comparación con los 3.570 millones de dólares de 2022.

: 2.989 millones de dólares a 30 de septiembre de 2023, en comparación con los 3.570 millones de dólares de 2022. Flujo de tesorería: en este trimestre adquirimos Perimeter 81, una compañía pionera en SSE (Security Service Edge), y Atmosec, un proveedor de seguridad SaaS emergente por una valoración neta en efectivo de 477 millones de dólares. El flujo de tesorería fue de 222 millones de dólares, comparado con los 240 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. El tercer trimestre de 2023 incluye 22 millones de dólares de gastos relacionados con estas adquisiciones.

en este trimestre adquirimos Perimeter 81, una compañía pionera en SSE (Security Service Edge), y Atmosec, un proveedor de seguridad SaaS emergente por una valoración neta en efectivo de 477 millones de dólares. El flujo de tesorería fue de 222 millones de dólares, comparado con los 240 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. El tercer trimestre de 2023 incluye 22 millones de dólares de gastos relacionados con estas adquisiciones. Programa de recompra de acciones: durante el tercer trimestre de 2023, la compañía recompró aproximadamente 2,48 millones de acciones con un coste total de 325 millones de dólares.