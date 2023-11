Energiber doblará su facturación este 2023 en instalaciones de autoconsumo eléctrico, hasta llegar a los 7 millones de euros

La empresa fotovoltaica está especializada en autoconsumo para empresas, viviendas y comunidades de vecinos, consiguiendo ahorros de hasta el 70% en la factura de electricidad El CEO y fundador de la empresa de autoconsumo eléctrico Energiber, David García, ha anunciado que la compañía prevé doblar su facturación este 2023, hasta llegar a los 7 millones de euros.

Energiber está especializada en autoconsumo para empresas, viviendas y comunidades de vecinos, consiguiendo ahorros de hasta el 70% en la factura de electricidad. "Ofrecemos precios muy competitivos y una calidad excelente", asegura David García. A nivel industrial, Energiber trabaja en toda España, con equipos repartidos en diferentes comunidades autónomas.

David García ha destacado que "desde Energiber proporcionamos una atención personalizada a cada cliente. Si vemos soluciones que no son aplicables se lo decimos, porque no todo vale para vender. Si a un cliente hay que instalarle menos kilovatios porque no los va a consumir, se lo decimos, con sensatez. Creo que es la palabra que mejor nos define, sensatez a la hora de hacer una propuesta comercial y sensatez a la hora de vender", ha remarcado añadiendo que "nosotros también hacemos mucho hincapié en que, en todos los equipos de trabajo, haya un interlocutor único con los clientes, para que una sola persona solucione todos los posibles problemas o dudas que puedan llegar a tener".

Asimismo, David García ha explicado que la empresa se fundó hace cinco años "para intentar dejar el mundo mejor de lo que nos lo encontramos con la energía renovable; nuestra empresa tiene un componente emocional importante, y es lo que tratamos siempre de poner en valor".

Sobre la situación del autoconsumo en España, David García asegura que "cada vez hay menos miedo a dar el paso y poner módulos en la cubierta de casa; nosotros tratamos de hacerle ver al cliente que hacer una instalación de autoconsumo es tan fácil como abrir un grifo, porque le damos y sabemos que de ahí sale agua; pues exactamente igual, ponemos unos módulos en el techo y sabemos que eso va a reducir la factura exponencialmente". En cuanto al tiempo de amortización de las instalaciones fotovoltaicas, el CEO de Energiber manifiesta que "tenemos una pequeña diferenciación entre residencial e industrial. Actualmente hay ayudas para los fondos Next Generation, ayudas municipales al IBI y tasas al ICIO". Además, "en el caso industrial, hace seis-siete años había plazos de amortización aproximado de entre siete y ocho años, y ahora los hemos reducido a más de la mitad; y en el caso residencial este tiempo depende del consumo del cliente", ha explicado.

Finalmente, y en relación al ahorro energético de empresas, David García ha puesto el ejemplo de que "tenemos clientes que durante el mes de agosto han sido capaces de generar entre 1.400 y 1.500 euros de importe porque estaba la empresa cerrada. Hay una serie de productos, a nivel de comercializadora, que permiten a estas empresas guardarse este dinero en una especie de hucha virtual/batería virtual para que las facturas siguientes se les pueda llegar a compensar", ha concluido.