​Sectarismo democrático

Una de las características más destacables del sectarismo es la capacidad que tiene para generar derechos. El sectario, poseedor de la verdad por convicción patológica, no precisa contrastar sus postulados ni argumentarlos, sino, simplemente, exponerlos, en la seguridad de que son superiores a cualesquiera otros, dado que son verdaderos, y, por el mismo motivo, tiene derecho a imponerlos.

Cuando el sectarismo anida en las democracias, la superior autoridad moral del sectario o los sectarios se superpone a la ley. Su ideología (o su conveniencia) sustituye a la ley natural y se plasma en un conjunto de leyes positivas ad hoc, que anula la libertad, coloniza las instituciones y termina por esclavizar, con más o menos confort, a los pueblos. Hay numerosas muestras en este sentido a ambos lados del Atlántico, tanto en el siglo XX como en el presente.

En el sectarismo, siempre hay un componente mesiánico, de verdad revelada. Los sectarios son ateos o creyentes, igual da; pero siempre son los depositarios de la certeza, de la autenticidad o de la realidad -que vienen de un dios o de tradiciones seculares de pureza racial, ideológica, intelectual, cultural, etc.-, que los impelen a expandir sus dogmas fanáticos e intransigentes, a formar sectas con estéticas muy variadas, que, a veces, pugnan entre ellas, pero que, no obstante, tienen un denominador común: acabar con la racionalidad y, por tanto, con la libertad del individuo.

Así, hay sectarios religiosos que fundan teocracias que practican y exportan, por derecho, sus principios violentamente. Hay, sin duda, otros sectarios políticos que dedican su vida a liberar, a salvar a sus pueblos -por mor de una verdad indiscutible- de las innumerables opresiones a las que están sometidos, colmándolos de derechos que les fueron arrebatados: dan el derecho a elegir el género, ofrecen una historia alternativa, sentimental y plurinacional, liberan a la mujer de lo mundano, elevándola a concepto libertario y feminista, adulteran el lenguaje para una comunicación inclusiva o legislan para que las mujeres de carne y hueso se sientan más libres, liberando a delincuentes sexuales. Hay sectarios juristas que hacen gala de tener sus togas sucias por transitar con ellas por el camino de la honestidad partidaria o que califican los delitos según la cercanía ideológica de los investigados a quienes los nombraron para el cargo. Hay médicos sectarios que equiparan un nasciturus a un órgano de la mujer: ella decide, naturalmente, porque consiente en que se le extirpe algo propio que le causa enfermedad, como la vesícula, un riñón, un tumor… o un feto. Hay historiadores sectarios que distinguen entre genocidio y defensa, dependiendo de quién apriete el gatillo, o diferencian entre dictaduras románticamente buenas y nauseabundamente malas. Hay sectarios periodistas que relatan (ya no se informa) al dictado de quienes los subvencionan directa o indirectamente para crear más sectarios.

La prueba de que el sectarismo está asentado en una sociedad se plasma en el desparpajo y la naturalidad democráticos con que se expresa el sectario (la normalización), que consiste, según puede observarse, en interpretar, por ejemplo, que el voto de los ciudadanos (donde todavía lo hay) tiene como objetivo consolidar al sectario impidiendo la alternancia democrática: “Como Primer Secretario del PSC, quiero expresar la satisfacción por encontrarnos hoy más cerca de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La mayoría de catalanes votó para frenar un gobierno de derecha y ultraderecha. Con este tipo de acuerdos estamos actuando con realismo, con determinación y con valentía para evitar que eso pueda ocurrir. Hemos de ser claros: no podemos dar ninguna opción, ninguna opción, ni a la derecha ni a la ultraderecha. Por eso es importante seguir avanzando con prudencia para lograr el objetivo de sumar al resto de fuerzas políticas que son necesarias para alcanzar este objetivo” (Salvador Illa, Primer Secretario General del PSC, 02/11/2023).