Conocer los beneficios del ejercicio físico para prevenir la ansiedad. ¿Cómo puede ayudar VivaGym en este sentido?

El ejercicio físico no solo es una herramienta para fortalecer el cuerpo, sino también la mente.

En el contexto de salud mental y la ansiedad, esta práctica adquiere un papel fundamental, debido a que ayuda a reducir los niveles de estrés y a regular el estado de ánimo.

Hay quienes dudan de los beneficios del ejercicio físico para prevenir la ansiedad, es por ello que VivaGym explica la importancia de la actividad física para evitar los ataques y síntomas asociados con este problema.

VivaGym es una cadena de gimnasios con presencia a nivel nacional. Por medio de su amplia experiencia en el ámbito del fitness, ponen a disposición de sus usuarios decenas de rutinas de ejercicios, así como una experiencia única y la posibilidad de personalizar el entrenamiento para disfrutar del deporte al máximo.

¿Cómo ayuda el ejercicio físico a combatir la ansiedad? En la constante búsqueda del equilibrio mental, el ejercicio se ha convertido en una herramienta muy útil para todas las personas con rutinas diarias extenuantes. Si bien está comprobado que hacer ejercicio de manera regular mejora el sistema cardiovascular, metabólico, endocrino y nervioso, hay quienes aún desconocen las ventajas relacionadas con la ansiedad y el estrés.

En primera instancia, la actividad física contribuye a mejorar el estado de ánimo y a aumentar la sensación de bienestar en general.

Según una revisión de investigaciones realizada por la Universidad Autónoma de Madrid, "los resultados de los estudios muestran una relación inversa entre práctica de actividad física y probabilidad de presentar síntomas depresivos o capacidad de la misma para atenuar dichos síntomas en personas deprimidas". Lo que quiere decir que, a medida que aumenta la frecuencia y regularidad de la actividad física, disminuye la probabilidad de presentar síntomas depresivos.

Otras ventajas son la regulación del estado de ánimo, una mejor gestión de la ira y la rabia, así como una mayor calidad del sueño. Además, durante la realización de la actividad, la persona deja de pensar en sus problemas y adquiere una sensación de fortaleza, seguridad y control sobre sí misma y su entorno.

Dar los primeros pasos en el entrenamiento con VivaGym Aun conociendo los beneficios del ejercicio físico para prevenir la ansiedad, hay quienes no se deciden a empezar por el desconocimiento de rutinas o prácticas. En este sentido, la cadena de gimnasios VivaGym proporciona la posibilidad de acceder a un plan personalizado y acompañamiento para dar estos primeros pasos en el mundo del fitness.

Además, VivaGym ofrece una amplia variedad de clases dirigidas para que cada uno de sus usuarios encuentre aquel ejercicio que se ajusta más a sus necesidades y gustos, pudiendo encontrar desde clases de yoga y pilates para principiantes hasta Body Pump o PowerWOD, para aquellos que tienen como propósito tonificar su cuerpo. También hay clases como Body Balance, que son una combinación ideal para equilibrar el cuerpo y la mente.

Los beneficios del ejercicio físico para prevenir la ansiedad son muchos, es por ello que hacer actividad física de manera constante y de la mano de cadenas de gimnasios como VivaGym, con un amplio reconocimiento en el sector del fitness en España, es la clave para mantener un estado de ánimo alegre y no caer en cuadros perjudiciales para la salud como la ansiedad o la depresión.