Algunos de los mejores juegos de mesa para jugar en solitario el Día del Soltero

A pesar de que los juegos de mesa siempre se han concebido como algo social, lo cierto es que cada vez son más los juegos que se pueden jugar en solitario. Muchas personas que desconocen los juegos de mesa modernos, este tema del solitario les resulta algo extraño, sin embargo, todas aquellas que los prueban, acaban disfrutándolos sobremanera.

Con la llegada del próximo Día del Soltero, probar un juego de mesa en solitario es una estupenda forma de celebrarlo. Además, existe la ventaja de que en Juegos de la mesa redonda llevarán a cabo un descuento especial en toda la sección de juegos para uno, por lo que poder disfrutar de estos juegos, será mucho más sencillo.

¿Cómo son los juegos de mesa en solitario? Como su propio nombre indica, se trata de juegos de mesa que se pueden jugar en solitario, es decir, no se necesita contar con un grupo de amigos para jugarlos. Los juegos de mesa en solitario pueden ser de dos tipos, los que son puramente en solitario, o aquellos que son para varios jugadores, pero que ofrecen la opción de jugarlos en solitario.

Estos juegos de mesa en solitario tienen las mismas ventajas que pudiera tener cualquier otro juego de mesa, es decir, son estupendos para pasar un buen rato, ejercitar la memoria y trabajar una gran serie de capacidades dependiendo del juego. De la misma forma que sucede con los otros juegos, aquí las temáticas son de lo más variadas. A quien le guste la temática medieval, en Deck of Wonders se convertirá en un auténtico hechicero que intenta acabar con las fuerzas del mal. Si se prefieren las mecánicas más tradicionales, en Por Northwood, uno solo podrá disfrutar de un juego de bazas, es decir, como si se tratase del Tute, el clásico juego de cartas.

¿Por qué jugar en solitario? Los juegos en solitario son perfectos para seguir disfrutando de los juegos de mesa cuando no se tiene la ocasión de estar con los amigos. Con lo ajetreado que es el día a día, en ocasiones juntarse es algo más complicado de lo que a uno le gustaría. Para poder matar el gusanillo de los juegos de mesa, estos juegos en solitario son una gran alternativa.

Por otro lado, son muchas las personas que se llevan estos juegos en solitario a todas partes. Juegos como Solitario Deluxe, Micro Roma y Brujería se pueden llevar con uno mismo allá donde se vaya. Se puede disfrutar de una buena partida mientras se está en el avión, en el tren o simplemente en la casa del pueblo a la que se ha ido.

Como cualquiera puede imaginar, no se depende de nadie más allá de uno mismo para poder jugar una partida cuando más apetezca. Los juegos en solitario desafían al jugador con su propia inteligencia artificial con la que son capaces de recrear jugadores virtuales o ponen a prueba la destreza del jugador a prueba de puzles. Cada juego en solitario es diferente y representa todo un desafío para ganar. No hay que esperar más, por eso, aprovechar el Día del Soltero se ha convertido en una magnífica ocasión para celebrarlo con una buena partida a un juego de mesa en solitario.