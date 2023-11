Pueblos cerca de Barcelona para disfrutar de un buen brunch

Hace años, la propuesta del brunch llegó a Barcelona y actualmente es una tendencia en todo tipo de cartas de bares, restaurantes y hoteles.

La denominada comida de “las mil combinaciones”, en alusión a la fusión de los términos en inglés breakfast (desayuno) y lunch (almuerzo), es un tentempié ideal para quienes amanecieron tarde y desean degustar de una comida abundante o una excelente oportunidad para salir a celebrar.

En este sentido, en los pueblos cerca de Barcelona, es posible disfrutar de un buen brunch como el que ofrece el restaurante The Florentine en el barrio de Poblenou de la Ciudad Condal.

Probar un exquisito brunch en una zona con muchos atractivos turísticos La región de Cataluña abarca una extensa geografía que esconde rincones maravillosos con paisajes que combinan mar y montaña, patrimonios culturales únicos, atractivas playas, antiguos yacimientos arqueológicos y encantadoras localidades, algunas de ellas con un estilo medieval perfectamente conservado.

Los pueblos cerca de Barcelona como Besalú y Pals permiten disfrutar de los cascos antiguos repletos de calles empedradas y casas de piedra que datan del medioevo. A ellos, se les suma Cadaqués, con un entorno costero que fue lugar de retiro de afamados artistas como Salvador Dalí y Joan Miró; Sitges que es una pequeña ciudad reconocida por sus edificaciones modernistas; y Rupit que es muy famosa tanto por su impresionante puente colgante como por las edificaciones en piedra y madera.

El territorio catalán destaca por una gastronomía característica. A partir de un sinfín de recetas tradicionales, el menú clásico de la cocina regional abarca diferentes combinaciones de carnes, pescados, verduras, legumbres y otros ingredientes. Sin embargo, más allá de toda cuestión geográfica o cultural, en todos estos lugares existe un mismo denominador común: la posibilidad de probar los exquisitos platos de comidas típicas o de degustar un buen brunch en los diferentes bares, restaurantes y establecimientos de hostelería.

Calidad en cada plato: propuestas de brunch increíbles The Florentine es un restaurante que está ubicado en Poblenou, una zona de Barcelona destacada tanto por su tinte multicultural como por la infinidad de propuestas gastronómicas en bares, restaurantes y cafeterías. Este referente culinario, hermano de The Benedict, se caracteriza por aspectos relevantes como la cálida atención que ofrece su personal al igual que una atractiva decoración, inspirada en el estilo clásico londinense con un toque de combinación latina.

Si bien el menú de The Florentine es amplio y está contemplado para todos los gustos, existe una propuesta interesante para quienes buscar recurrir al brunch con platos fusión caseros que van desde los clásicos huevos Benedict o los picantes huevos rancheros a las tortillas, opciones de pancakes y hamburguesas.

La carta del restaurante catalán además abarca una sección que identifica detalladamente a las diversas comidas que contienen uno o varios componentes alergénicos. Este servicio es esencial para proteger a aquellos comensales propensos a sufrir alergias o intolerancias alimentarias.

En conclusión, tanto en The Florentine como en los pueblos cercanos a la Ciudad Condal, hay posibilidades de comer un sabroso y contundente brunch.