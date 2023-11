Conocer las ventajas de las viviendas modulares sostenibles de Biocay Energy

En los últimos tiempos, el sector de la construcción ha atravesado distintas transformaciones impulsadas tanto por el avance de la tecnología como por un cambio en la mentalidad de las personas, la especulación de los precios o los altos intereses de las hipotecas.

Estos factores han hecho que cada vez más familias en este país, sobre todo en el ámbito rural o poblaciones cercanas a las grandes ciudades, se planteen adquirir un pequeño terreno urbanizable o no.

Hay la posibilidad de construir en 2 meses una vivienda a precio de un coche de gama media, ya que se parte de 29.900 euros, con 2 dormitorios, CW, cocina y salón comedor.

Todas las viviendas van equipadas con su instalación de producción de energía solar, agua caliente y caldera de pellet, es una de las pocas viviendas que devolverá el importe pagado en ahorro de energía en pocos años. No hay que endeudarse de por vida, ni estar pendiente de las subidas de tipo de interés, se puede llevar una vida más cómoda económicamente.

Con respecto a esto, en España, las viviendas modulares sostenibles son una opción que permite descarbonizar la construcción y que está suscitando interés en un público cada vez mayor.

Por lo general, estas casas ofrecen opciones de personalización según las necesidades de cada cliente y se pueden instalar en prácticamente cualquier terreno habilitado para vivienda. Además, los especialistas de la empresa Biocay Energy señalan que en este tipo de construcciones se suelen utilizar materiales naturales, renovables y reciclables.

Biocay Energy ofrecen viviendas modulares sostenibles Esta empresa ofrece viviendas unifamiliares de entre 36 y 144 metros cuadrados que pueden incluir hasta 4 habitaciones, 2 baños y un salón comedor. Estos productos han sido creados después de 5 años de investigación y desarrollo.

Actualmente, se entregan con distintos componentes sostenibles como una cocina Biocay Energy, sistemas de iluminación LED y paneles solares que permiten alcanzar la autosuficiencia energética. Además, estos dispositivos alimentan el sistema de agua caliente y la caldera de Pellet incorporada en cada vivienda.

Por otra parte, estas viviendas modulares se pueden construir en terrenos urbanizables o rústicos y cuentan con una vida útil de, al menos, 50 años.

En todos los casos, las viviendas que ofrece esta empresa se entregan con saneamientos, ventanas, contraventanas y terminaciones a gusto del cliente.

En particular, los profesionales de Biocay Energy se encargan de todas las facetas del proyecto, incluyendo la canalización de tuberías, la instalación de una plataforma para colocar la vivienda y las operaciones de montaje y puesta en marcha.

Con respecto al financiamiento, esta empresa ofrece planes de 8 años con cuotas que pueden empezar por debajo de los 300 €. Por lo tanto, una persona puede tener un chalet unifamiliar pagando el precio de un alquiler de renta mínima, pero siendo de su propiedad.

Las viviendas modulares en España ha generado furor En los últimos años, se ha producido un incremento notable de la demanda de este tipo de casas. Esto se debe a distintos factores como, por ejemplo, la posibilidad de teletrabajar y vivir en espacios un poco más alejados de los grandes centros urbanos. Además, en los últimos tiempos se ha revalorizado el acceso a un jardín y el contacto con el aire libre.

Por último, hoy en día, el principal destino para instalar una de estas viviendas son los pueblos de la periferia madrileña. Otras zonas con alta demanda de casas modulares son Asturias, Galicia y el litoral mediterráneo.

A través de Biocay Energy, es posible acceder viviendas modulares sostenibles que incorporan materiales y tecnologías de alto nivel para ofrecer un mayor confort.