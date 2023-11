Una obra que marca un antes y un después en el desarrollo espiritual; 'Las claves de la Divina Misericordia'

Cuando Silvia consideró la elección de la editorial adecuada para la publicación de su libro, confió en Letrame Grupo Editorial, lo que ha permitido que su ensayo sobre el Diario de santa Faustina Kowalska vea la luz.

Su obra, Las claves de la Divina Misericordia: los mensajes de Jesucristo para la humanidad que sufre, es un intento sublime de acercar a la humanidad a los mensajes de Jesús revelados en el siglo XX a santa Faustina Kowalska. No se trata de simples palabras, sino de claves que permiten afrontar adversidades, transcender el sufrimiento y transformar la vida de cualquier persona, guiándola hacia la paz y la manifestación de abundancia ilimitada.

Estos mensajes de Jesucristo sobre la vida terrenal, que han pasado desapercibidos hasta ahora, son resaltados en el ensayo por su extraordinaria relevancia. Lo que hace que esta obra sea aún más especial es la vigencia de las revelaciones de Jesús en un mundo en constante cambio y desafío. Además, el contenido del libro se siente cercano, directo y aplicable en la vida cotidiana.

Aunque esta es la primera vez que Silvia publica un libro, la experiencia ha sido tan gratificante que ya está considerando futuras publicaciones. "Mi deseo es seguir escribiendo obras que tengan un impacto positivo en el crecimiento espiritual de las personas", afirma con determinación.

En cuanto a las expectativas de venta, la autora se muestra confiada, no por las cifras, sino por la misión de su obra: democratizar el conocimiento y la comprensión del gran mensaje de la Divina Misericordia a nivel global, contribuyendo al desarrollo humano.

Hasta la fecha, las opiniones sobre su libro han sido abrumadoramente positivas. Los lectores encuentran inspiración y paz interior en sus páginas, y muchos se sienten sorprendidos y agradecidos al descubrir las revelaciones privadas que Jesucristo le hizo a santa Faustina Kowalska en el siglo XX.

En resumen, Silvia Ruiz Pérez presenta una obra que no se limita a ser un ensayo, sino que se erige como un testimonio de vida, una guía espiritual y una fuente de esperanza en tiempos difíciles. Las claves de la Divina Misericordia es un libro que, sin duda, marcará un antes y un después en el desarrollo espiritual de quienes lo lean, proporcionándoles una perspectiva más amplia de la Misericordia de Dios.

Sobre la autora Silvia Ruiz Pérez es licenciada en Periodismo, máster en Información Económica y doctoranda en Derecho de la Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid.

Con más de dieciocho años de experiencia profesional, principalmente en el sector de la Consultoría, en 2022 decidió dar un giro a su carrera para seguir su verdadera pasión y dedicarse al Desarrollo Personal. Se formó en Coaching en D’Arte Human & Business School y obtuvo la certificación como máster trainer en Programación Neurolingüística por META International, organización fundada por Frank Pucelik, cocreador de la PNL.

Desde 2023, es coach experta en superación de dudas de fe, confianza espiritual y resolución de bloqueos emocionales relacionados con sentimientos de culpa y miedo a Dios.