El café en los postres, expresión y armonía…

Cuando se piensa en café siempre se tiende a imaginarlo en su taza humeante y aromático, el final de una comida, es ese momento único de placer para muchos. Y así es, pero el momento puede pasar a otro estado cuando el café cierra la parte gastronómica de la comida o cena, con el postre.

El chef Samuel Naveira, del restaurante MU.NA de Ponferrada, cuenta como aumentar ese momento de placer en su universo de alta cocina, y lo hace como mejor sabe que es cocinando, algunos de los postres de este Estrella MICHELIN tienen a estos granos tostados y molidos como protagonistas. El chef es muy consciente de que la armonía de un postre elaborado con café, junto a la degustación de un café en su sala, deja recuerdos imborrables en el paladar de los clientes que deciden comer en este restaurante en Ponferrada.

Samuel lo tiene claro a la hora de elaborar sus postres con café y de servir en la mesa un café en taza, su elección es 100% Arábica, para alcanzar todos los matices y variedades, donde se pueden encontrar cafés aromáticos y suaves, con notas y texturas de chocolate. Pero no dice que no a los sabores y aromas más intensos, esa selección la encontró en L´or, la firma cafetera que selecciona cafés de las mejores regiones del mundo.

Naveira es consciente de la fusión perfecta de sabores que se consigue con el café y determinados productos en un postre, de madre francesa el cocinero adquirió un delicado estilo de repostería que lleva a su carta, sus estudios de cocina y el trabajo en algunas de las mejores salas del país reafirmaron esta virtud de cocinero repostero. De esa preparación nacen postres sutiles, de emocionantes sabores y elaborados con una delicadeza exquisita, es el caso de una de sus últimas creaciones, el 'Mousse de chocolate y café L'or, helado de café, toffe de café y crumble de especias´, con el chocolate como aliado del café, dos ingredientes que se unen dando lo mejor de cada uno, la suma de otras texturas elaboradas también con café es una apuesta ganadora, ensamblando la ligereza y frescura del helado, la densidad golosa del toffe y el crumble de especias que contribuye a aportar otra textura crujiente y de gran efectismo para el aspecto visual del postre terminado.

No se puede terminar la comida o cena en MU.NA sin el café que los comensales elegirán entre las muchas opciones de la caja de especialidades de L´or donde los grandes cafés de mundo tienen presencia.