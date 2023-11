20 de noviembre: Jornada profesional para enfermeras sobre vacunación a la población adulta

La jornada se celebrará el 20 de noviembre en San Sebastián organizada por la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC), en colaboración con Bimédica y GSK, con la colaboración del COEGI. El encuentro, al que se puede asistir de manera presencial u online previa inscripción, aportará recursos prácticos a las enfermeras asistentes para resolver las necesidades de vacunación de la población adulta "La vacunación forma parte de la promoción de la salud y, junto con una alimentación saludable, es la principal herramienta para mantenernos protegidos frente a muchas infecciones que nos acechan. Pretendemos estimular a los profesionales para que trasladen este concepto a la ciudadanía", subraya Rosa Sancho, vicepresidenta de ANENVAC y responsable de la Comisión de Vacunación del COEGI.

"La población adulta no conoce realmente las vacunas que debería tener, a excepción de la gripe o el Covid. Creo que no se ha incidido adecuadamente desde la administración de salud en la necesidad de vacunarse para mantener una vida saludable", asegura Rosa Sancho, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC) y responsable de la Comisión de Vacunación del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI).

Ante esta realidad, ANENVAC, en colaboración con Bimédica, GSK y el COEGI, organizan la jornada ‘¿Cómo vacunamos las enfermeras a la población adulta?’, que tendrá lugar el 20 de noviembre en el Hotel Arima de San Sebastián a partir de las 18:00 horas. La jornada está dirigida a profesionales de Enfermería y tendrá entrada libre, previa inscripción, hasta completar aforo. También se podrá seguir online.

Sancho argumenta la importancia de asistir a la jornada: "Actualmente tenemos un gran número de personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades respiratorias, etc. que están en riesgo de tener complicaciones derivadas de algunas infecciones. La consulta es el momento ideal para que la enfermera compruebe si tiene todas las vacunas que debe y recomendarle que se vacune si aún no lo han hecho".

En este sentido, Rosa Sancho apunta que todavía hay profesionales que no han interiorizado que es tan importante la vacunación en el adulto como la vacunación infantil. Por ello, agrega, "en la jornada ofreceremos conocimientos desde una perspectiva práctica para resolver adecuadamente las necesidades de vacunación de las personas a las que atienden".

La responsable de la Comisión de Vacunación del COEGI incide en que la vacunación forma parte de la promoción de la salud y, junto con una alimentación saludable, "es la principal herramienta para mantenernos protegidos frente a muchas infecciones que nos acechan. Pretendemos estimular a los profesionales para que trasladen este concepto a la ciudadanía".

Otro de los aspectos que se abordará en la jornada es la comunicación enfermera-paciente. "Es clave saber cómo debemos comunicarnos de manera efectiva con nuestros pacientes y cómo adaptarnos a los diferentes perfiles de población que atendemos. Por ello, en la jornada contaremos con un experto en comunicación para que nos guíe en este tema. Para conseguir la confianza de la población debemos conectar adecuadamente con ella", concluye.

El enfoque de la jornada es práctico, por lo que las y los profesionales que asisten podrán plantear todas las cuestiones y dudas que deseen.

Programa

18:00: Bienvenida y presentación, a cargo de Rosa Sancho, Enfermera de salud pública, responsable Comisión Vacunación COEGI y vicepresidenta de ANENVAC.

18:10: 'Mis casos de vacunación en la consulta de enfermería. ¿Cómo pongo al día el calendario de vacunación?', presentado por Rosa Sancho.

18:50: 'Claves en la comunicación enfermera-paciente', presentado por Alejandro Cremades, Enfermero de la Unidad de Promoción de la Salud y Prevención del C.S.P de Elda (Alicante) y Socio fundador de ANENVAC.

19:10: Sesión de preguntas abierta a todos los asistentes (presencial y online).

19:30: Mensajes clave para llevar a casa.

19:50: Cierre del curso y entrega del Manual Práctico de Enfermería y Vacunas a los asistentes.

