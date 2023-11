¿Cómo es la reconstrucción de tuberías sin obra?, de la mano de No Más Fugas

Las tuberías son los principales conductores de los sistemas de abastecimiento de agua en el hogar, por lo que resulta indispensable mantenerlas en buen estado y reconstruirlas en caso de averías. De lo contrario, estas pueden causar diversos problemas en dichos sistemas, incluyendo disminución o cero producciones de agua potable, contaminación y riesgos para la salud humana. No Más Fugas, empresa especializada en reconstrucción de tuberías, destaca por recuperar y mantener en óptimo estado las tuberías de sus clientes sin la necesidad de realizar obras nuevas.

Cómo No Más Fugas reconstruye tuberías sin obra El equipo de No Más Fugas es experto en localizar y reparar todo tipo de fugas en tuberías sin que sea necesario romper ni realizar obras nuevas. La razón por la que estos profesionales pueden hacer este trabajo aun cuando estos conductores se encuentran debajo del suelo es que cuentan con equipos de alta calidad en detección. Estos equipos van desde geófonos, gas trazadores y detectores con cámara termográfica hasta sistemas de resinados de tuberías. Este último (resinado de tuberías) es una técnica innovadora para reparar daños en tuberías mediante la reutilización de los componentes antiguos. Esta reutilización ayuda a ahorrar tiempo y costes tanto a los propietarios como a los técnicos encargados de los daños y fugas en estos conductores de agua. Además, esta técnica implica la reparación y reconstrucción de las tuberías desde el interior de la resina, así como su limpieza profunda. De esta manera, las mismas quedan como nuevas y están menos propensas a sufrir de corrosiones y obstrucciones en el futuro.

¿Por qué contratar a No Más Fugas para reconstruir una tubería? Por lo general, los reparadores de tuberías sin experiencia o que no cuentan con herramientas de detección avanzadas realizan rupturas en las propiedades de sus clientes para encontrar el problema. Esta ruptura no es cubierta por dichos reparadores, lo cual deja a los propietarios con ese gasto extra de tiempo y dinero. En ocasiones los daños pueden ser menores, pero en otros casos las fugas están a un nivel tan profundo que la reconstrucción de las tuberías y el cese de la problemática puede tardar días e incluso semanas. Esto significa que el propietario tendrá a un técnico en su hogar por un tiempo considerable realizando rompimientos de paredes o suelos y hoyos que expulsan olores poco agradables. Los profesionales de No Más Fugas, por el contrario, realizan detecciones profundas de fugas de agua en las tuberías y garantizan reparaciones precisas sin la necesidad de hacer obras nuevas. Además, esta empresa ofrece un servicio de cálculo de presupuesto sin compromiso para la conveniencia y comodidad de sus contratistas.

No Más Fugas detecta la localización exacta de las fugas de agua de sus clientes sin romper y ofrece soluciones rentables, efectivas y duraderas. Estas soluciones también están disponibles para tuberías de gas y fugas en viviendas, comunidades, calefacciones, piscinas, fábricas, garajes y administraciones.