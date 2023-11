Repara tu Deuda Abogados cancela 51.000€ en Barcelona (Catalunya) gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

La deudora pidió un crédito para reagrupar a su familia en España y luego para el mobiliario y la formación de sus hijos El Juzgado de Primera Instancia nº50 de Barcelona (Catalunya) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de una vecina de la localidad que ha quedado libre de la deuda acumulada por un importe de 51.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, "a finales de 2016 la deudora necesitó solicitar un crédito para una reagrupación familiar con sus hijos en España, haciendo frente a los gastos correspondientes de burocracia y vuelos para que pudieran establecer. Con la llegada de su familia, tuvo que hacer uso de la tarjeta de crédito para la compra de mobiliario para su familia, así como para los gastos de formación de sus hijos. Poco a poco, fue solicitando otros créditos para asumir las deudas anteriormente contraídas. Sin embargo, la situación le resultó insostenible y tuvo que dejar de abonar los préstamos para pagar sus gastos más básicos y esenciales".

Como en su caso, numerosas personas acuden a la Ley de Segunda Oportunidaddespués de haber llegado poco a poco a un estado de insolvencia imposible de resolver de forma ordinaria. Lo hacen como consecuencia de alguna específica circunstancia laboral y/o personal. Hay que señalar que la Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en el año 2015 para ofrecerles una salida. Desde entonces, más de 20.000 particulares y autónomos han solicitado acogerse a esta herramienta para cancelar las deudas que han contraído y que no pueden asumir.

