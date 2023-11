'Las consultoras tienen que dejar de hablar del nosotros y prestar atención a lo que realmente necesita el cliente' - así lo aseguran los Socios Directores de Tactio

La idea de crear Tactio, empresa consultora de organización y estrategia empresarial, nació hace 16 años de la mano de Mario Monrós y Joaquin Bertrán. Tras estos años de experiencia en asesoramiento empresarial a la pyme, sus dos socios directores abren las puertas de la empresa para hablar de su trayectoria y contexto actual.

¿Cómo nació la idea de crear Tactio?

Mario Monrós: Tanto Joaquin como yo teníamos ya un recorrido en el mundo de la consultoría. Fruto de la inquietud emprendedora y una desalineación por cómo se realizaban las consultorías en el sector, decidimos emprender poniendo siempre al cliente en el centro.

¿Cuál ha sido la evolución de la empresa en estos 16 años?

Joaquín Bertrán: Tactio nace en el año 2007 con el objetivo de ser la consultora referente para pymes en todo el territorio español. Durante estos 16 años, nos hemos mantenido muy fieles a la idea inicial. Lo único que hemos incrementado mucho es nuestra presencia en el cliente y nuestra forma de entender al cliente. Tactio no ha sido ajeno a los altibajos de los últimos años. Eso nos ha ayudado a entender a los empresarios y saber cómo orientarles.

¿Cuáles consideras los factores clave que han contribuido al éxito empresarial de Tactio en un entorno altamente competitivo?

Mario Monrós: Dejar de hablar del nosotros y prestar atención a lo que realmente necesita el cliente. Poder proponer al cliente en un lenguaje muy confiable, pragmático y realista aquellas soluciones que vamos a darles, más allá del hablar del nosotros y el cómo lo hacemos. A día de hoy, podemos decir muy claramente que Tactio es de las pocas consultoras que garantiza que lo que dice lo hará. Esto no es retórico, lo recogen nuestros contratos. Todo reside en la satisfacción del cliente.

¿Cuál es tu perspectiva sobre la situación económica actual?

Joaquín Bertrán: Acabamos de salir de una pandemia y eso ha cambiado la forma de entender la vida de las personas. Si a eso le sumamos las dos grandes crisis a nivel mundial, la relativa al conflicto de Ucrania y la más reciente, en oriente próximo, esto afectará inevitablemente a la Unión Europea y, por consecuente, a las pymes. A pesar de ello, creo que España seguirá creciendo el próximo año. No obstante, vista la incertidumbre de los últimos años, tampoco podemos vaticinar a más largo plazo.

¿Cuáles dirías que son los principales retos de las pymes españolas?

Mario Monrós: Las pymes españolas presentan tres debilidades generalizadas: El tamaño, la actualización tecnológica y la dificultad para encontrar y retener talento cualificado. Este último factor es clave y creo que será determinante en relación con la competitividad empresarial.

¿Cómo ayuda Tactio a las pymes españolas?

Joaquín Bertrán: Creemos que desde Tactio podemos aportarle a la empresa el valor y punto de vista externo, fuera de lo que es el día a día de la empresa, para poder tener unos objetivos claros sobre a donde dirigir todos los esfuerzos de la empresa. El éxito de nuestros clientes es lo que ratifica esta afirmación.

Se puede consultar el video-resumen de la entrevista en el siguiente enlace.