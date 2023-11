La impresión DTF y los materiales más utilizados

El DTF, también conocido como Direct Transfer to Film, es una técnica innovadora que ofrece una alta calidad y durabilidad de impresión.

Este sistema se caracteriza por estampar de forma directa sobre una película transparente que luego se transfiere a los materiales textiles. Como resultado, se obtienen diseños nítidos, detallados y con gran precisión.

Debido a su eficiencia, el DTF se ha convertido en una de las técnicas más usadas en la personalización de prendas u objetos. Dicho recurso es usado por empresas como Imprenta Forte – DTF Barcelona, la cual ofrece sus servicios profesionales en España, contando con diversos materiales y una tabla comparativa de sus valores.

Los materiales que utiliza DTF Barcelona El proceso estándar de DTF consiste en imprimir un diseño sobre film especial, aplicarle polvo adhesivo y transferirlo hacia la tela utilizando una plancha caliente. Por ello, los especialistas señalan que la clave para obtener un estampado resistente son los materiales DTF. En este sentido, se suelen clasificar según la tela, planchado, polvos y tintas.

Las telas más comunes para la impresión DTF suelen necesitar planchados de presión alta y retiradas en caliente. Un ejemplo de esto es el algodón con una temperatura de 165 grados, el poliéster con 150 grados, el elastano y la lycra con 145 grados. Mientras que otros textiles como el Nylon y Softshell no son aptos para planchar porque las tintas se disipan.

Por otra parte, un factor importante para el estampado DTF es la poliamida o polvos químicos adhesivos que sirven para fijar la impresión. Asimismo, las tintas deben ser a base de agua para telas tanto claras como oscuras.

Las ventajas de los servicios de impresión DTF de Imprenta Forte – DTF Barcelona Imprenta Forte – DTF Barcelona es una empresa relevante en el sector del estampado textil. Cuenta con amplia experiencia en la elaboración de impresiones por metro para la personalización de prendas y accesorios textiles, elaborados en algodón, poliéster, cuero, nylon, entre otros.

Las prendas están diseñadas para resistir la mayor cantidad de lavados sin deteriorar la impresión. Asimismo, la empresa ofrece acabados de alta resolución con diseños complejos. Para ello, dispone de la tecnología más avanzada de impresión textil, lo cual permite producir rápidamente estampados DTF con imágenes a full color o en pigmentos flúor. También disponen de asistencia al cliente para realizar diseños creativos que se adapten a sus necesidades. Además, ponen a disposición recursos didácticos e instrucciones para enseñar a los clientes como gestionar sus propios metros de impresiones de forma rentable y segura.

La impresión DTF se ha popularizado debido a que es una solución rápida, económica y eficaz para la personalización de prendas como camisetas, sudaderas, pantalones, etc. Además, los expertos lo consideran superior a las técnicas tradicionales, debido a su capacidad de adhesión, gráficos nítidos, colores vibrantes y poco mantenimiento.