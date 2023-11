Ahorrar en las facturas de luz y gas en restaurantes, de la mano de Ahorro Direct

A lo largo del 2023 ha habido un gran aumento de los precios de la electricidad, según OMIE (Operador del Mercado Ibérico de la Energía).

En este contexto, uno de los sectores que más ha sufrido es el de la hostelería. En consecuencia, los empresarios que lo componen están en busca de soluciones para disminuir los costes fijos, como la factura de la luz, la fibra y el gas.

Para lograrlo, Ahorro Direct, empresa compuesta por gestores energéticos altamente cualificados, ofrece servicios que garantizan hasta el 40 % del ahorro en las facturas mensuales de cualquier negocio.

La importancia de revisar los costes fijos de un negocio con un gestor energético En cualquier negocio es importante controlar los costes fijos con regularidad.

Por ejemplo, en el caso de las tarifas de la luz o el gas, es posible que el responsable esté pagando un precio muy alto. Para confirmarlo es necesario analizar el consumo y entender la capacidad del contrato, gráfico de consumo, coste por periodo de tiempo, etc. A partir de ahí, es una buena idea explorar oportunidades de mejora y luego ponerlas en práctica. Sin embargo, todo es proceso debe ser llevado a cabo por un gestor energético profesional, quien garantizará que todo se resuelva con éxito. Este se centrará en elegir la tarifa eléctrica más barata y que se adapte a las necesidades del negocio.

Por otro lado, el bar o restaurante incluye nevera, lavavajillas y plancha. Se utilizan muchos dispositivos eléctricos y cada uno de ellos consume energía, influyendo en los gastos fijos. En consecuencia, para elegir el dispositivo más eficiente y de bajo consumo energético, en Ahorro Direct también se encargan de consultar los certificados energéticos. Asimismo, los profesionales estudian toda la instalación del local para encontrar posibles fugas de gas, agua, etc., ya que provocan un consumo del dispositivo y errores de instalación.

¿Cuáles son las funciones de un gestor energético de Ahorro Direct? Los gestores energéticos de Ahorro Direct están al servicio de cualquier empresa, autónomo o particular que requiera optimizar sus gastos fijos.

Entre las tareas que realizan es importante destacar que, de forma general, se encargan de realizar un seguimiento, controlar y administrar los gastos de forma inteligente.

Uno de los puntos que diferencian a estos profesionales de otros es que están a la vanguardia de las tecnologías más avanzadas para ayudar al cliente a alcanzar la máxima eficiencia. Asimismo, tienen un amplio conocimiento de los mercados energéticos y sus posibles optimizaciones.

Por otro lado, están capacitados para realizar tareas como el registro de datos de consumo de las entidades analizadas, así como para utilizar las herramientas y equipos necesarios para obtener información sobre el consumo o eficiencia de los objetos analizados. Además, pueden solucionar posibles problemas energéticos, como agujeros negros o lugares donde no había eficiencia.

Finalmente, se encargan de asesorar al interesado para lograr un negocio lo más sostenible posible, contribuyendo a la protección del medioambiente.

En conclusión, tener un agente energético al lado permite ahorrar costes fijos, mantener sano el planeta y despreocuparse de todo lo relacionado con la energía, mediante un servicio completamente gratuito con Ahorro Direct.