¿Por qué el modelo de Educación Relacional está cambiando la educación en los Estados Unidos en la era de la Inteligencia Artificial?

¿Cómo educar a un Einstein? En el mundo actual, que evoluciona rápidamente, los modelos educativos tradicionales se están volviendo cada vez más obsoletos. La fusión de la Inteligencia Artificial (IA) con la cognición humana (IO, Inteligencia Biológica) está remodelando la forma de pensar, aprender e interactuar. Como educadores y como padres, es imperativo adaptar y preparar a los niños para esta nueva realidad. Ahora, es posible acceder a Cómo Educar a un Einstein de Erika Twani, una guía innovadora que ofrece una nueva perspectiva sobre la educación moderna.

Más allá de la Escuela Prusiana. Abrazando el futuro Para aquellos cansados de la filosofía educativa convencional prusiana, Cómo Educar a un Einstein, el libro de Twani, sirve como un faro de innovación. Desafiando normas ancestrales e introduciendo un paradigma educativo disruptivo adaptado al siglo XXI. Basándose en un modelo Educativo Relacional, un modelo que actualmente se implementa en cientos de escuelas de los Estados Unidos y Latinoamérica como programa piloto. El Modelo ha conseguido a través de seis pasos simples hacer que estudiantes promedios liberen el genio que llevan dentro, completando el 37 % de estos estudiantes su año escolar en siete meses o menos, tasas de abandono escolar muy cercanas a cero y, en el primer año de aplicación del programa, las escuelas consiguieron una mejoría de un 40 % en comprensión lectora con un 100 % de cobertura curricular.

El modelo, con prácticas muy sencillas, guía a la comunidad, ya sean estudiantes, educadores o padres, a través de principios sencillos y transformativos. La autora proporciona una hoja de ruta práctica en seis pasos transformadores para encender el genio inherente en cada estudiante. Estos pasos no se refieren solo a la excelencia académica, sino también a fomentar una mentalidad de aprendizaje continuo e impulsado por propósitos.

Comprender el genio en la era moderna En la antigüedad, el genio se refería a la persona capaz de acumular y procesar mucho conocimiento, como Leonardo, Miguel Ángel, Mozart, etc. En la actualidad, este concepto ha cambiado por los avances del conocimiento y el desarrollo de la inteligencia orgánica y artificial. Entonces, ¿qué significa exactamente despertar el genio de un estudiante en el contexto actual? Es más que simplemente reconocer el talento o la inteligencia. Se trata de:

Desmitificar el genio: ayudar a los estudiantes a captar la esencia del genio, yendo más allá de los clichés y entendiéndolo como una combinación de creatividad, perseverancia y adaptabilidad.

Utilizar los conceptos básicos de la ciencia del cerebro: aprovechar la información sobre cómo funciona el cerebro, cómo procesa información y cómo se adapta a nuevos desafíos.

Aprendizaje actualizado: equipar a los estudiantes con las habilidades y la mentalidad para prosperar en un mundo donde la IA y la inteligencia humana se fusionan e interactúan.

Empoderando a estudiantes independientes Uno de los principios fundamentales expuestos en Cómo educar a un Einstein, en los cursos y en las charlas de Erika Twani, es la importancia de la autonomía en el aprendizaje. En una era en la que la IA puede procesar grandes cantidades de información de forma instantánea, el aprendizaje de memoria es redundante, obsoleto. En cambio, los estudiantes deberían estar capacitados para colaborar con la IA en lugar de temerla, los estudiantes pueden aprender a aprovechar sus capacidades, complementando su inteligencia orgánica con casi todo el conocimiento Universal que se encuentra a solo un clic de distancia, impulsando su viaje de aprendizaje, fomentando la curiosidad, el pensamiento crítico y la pasión por el aprendizaje permanente.

Prepararse para mañana, hoy El futuro de la educación no pasa solo por la integración de la tecnología. Se trata de remodelar el enfoque de la enseñanza, haciéndolo más holístico, adaptable y con visión de futuro. Cómo educar a un Einstein es más que un simple libro o un Modelo de Educación Relacional; es un manifiesto para la revolución educativa que ya está en curso.

Cómo educar a un Einstein ayuda a entender mejor a los adolescentes, mejorar el modo y la manera de aprender, conocer un sistema de enseñanza efectivo y saber cómo la IA está modificando el sistema educativo.