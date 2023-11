Alquiler de platós de televisión en Excelencia Médica TV

En la actualidad, la imagen audiovisual corporativa se ha convertido en una parte fundamental de la estrategia de comunicación de marcas, negocios y cualquier tipo de empresa que quiera estar en el "top of mind del consumidor".

No obstante, conseguir resultados de alta calidad no siempre es fácil, ya que requiere disponer de un equipamiento adecuado, espacio e iluminación acorde a las necesidades del proyecto y lo más importante, buenos profesionales.

En este contexto donde marcar la diferencia entre pasar desapercibido y lograr la atención del público, se ha convertido en una necesidad imperativa, Ciencias Médicas Producciones (CMP), la productora del prestigioso canal de televisión de salud, Excelencia Médica TV, pone a disposición del público interesado, un servicio de alquiler de platós de televisión equipados y adaptados a las necesidades de las producciones actuales. Unos espacios dotados de la última tecnología en imagen, iluminación y sonido para llevar a cabo cualquier tipo de proyecto audiovisual, como convenciones por streaming, entrevistas, vídeos corporativos, promocionales o de lanzamiento de producto.

Las ventajas de grabar programas en platós de televisión profesionales Entre sus platós de televisión, se puede encontrar el plató Doña Nelida, un espacio de 80 m² ideal para la grabación de proyectos íntimos en los que se requiere un ambiente acogedor. Estos suelen ser entrevistas, cobertura híbrida de algún evento en directo o grabación de contenido promocional de una marca en crecimiento.

Por su parte, el plató Don Mario, se trata de un espacio de 100 m² donde poder grabar programas de televisión, lanzamientos e incluso eventos presenciales en los que la amplitud requerida por aspectos estéticos o el equipo humano en general es mayor.

Con respecto al equipamiento, cada plató de televisión cuenta con cámaras y grúas 4K, microfonía inalámbrica, iluminación fría y caliente y luz led de color ajustable para una ambientación sin igual. Todo ello, controlado desde una sala central de realización para poder manejar todos los elementos de forma remota y cómoda.

Asimismo, disponen de cajas de luz, ideales para la realización de videos y fotografías de productos, haciendo así de su portafolio de servicios, un extenso abanico.

Servicio profesional para audiovisuales en Madrid A tan solo 20 minutos de Madrid, específicamente en Majadahonda, se encuentran estos espacios de TV en alquiler. Una ubicación privilegiada para todas las productoras y empresas independientes en la ciudad que buscan un estudio completo y equipado.

Además del alquiler de platós de televisión, también cuentan con otros servicios enfocados en el área audiovisual, como son el desarrollo de canales de TV por streaming para empresas, la producción y postproducción audiovisual de programas de televisión, vídeos y spot publicitarios, así como servicios de comunicación y branding corporativo. Inclusive disponen de un servicio de subtitulado profesional por personal nativo, especializados en áreas técnicas de hasta 14 idiomas diferentes como el inglés, chino, ruso, francés, alemán, coreano, árabe, etc.

Actualmente, empresas del sector de la sanidad, seguros, automoción e incluso bancos, ya estando usan sus espacios para desarrollar sus contenidos audiovisuales.