La SESMI y SCIB comparten conocimientos y experiencias en un evento que trata la eficacia de la Oncología Integrativa

Más de 300 personas siguieron el evento que celebró la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa (SESMI) y la Sociedad Científica de Investigación Biomédica (SCIB) que tuvo lugar en el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid.

Madrid, octubre de 2023 — El evento se celebró el pasado sábado 21 de octubre en Madrid y reunió a profesionales médicos, investigadores y pacientes para dar valor a los efectos de los tratamientos integrativos en el tratamiento del cáncer.

La jornada, moderada por la Dra. Maria Pérez, Médica y miembro del comité directivo de SESMI, se desarrolló desde las 9:00 h hasta las 14:00 h y contó con la participación de reconocidos expertos en el campo de la salud integrativa oncológica, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias a través de seis ponencias reveladoras.

La Dra. Isabel Giralt, presidenta de SESMI, destacó la importancia del evento al afirmar: "La Oncología Integrativa es una disciplina que tiene un gran potencial para mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Esta jornada es un paso fundamental para promover la integración de enfoques tradicionales y complementarios en la práctica médica y respaldarla con evidencia científica sólida”.

Ponencias destacadas: Estudios observacionales, diseños caso-control y ensayos clínicos El Dr. Luis Prieto, Catedrático en bioestadística y metodología de la investigación en UCAM y presidente de la Junta Directiva de SCIB Barcelona, exploró los fundamentos de la Oncología Integrativa, desde estudios observacionales hasta ensayos clínicos, arrojando luz sobre cómo la investigación puede respaldar la aplicación de enfoques integrativos en la atención oncológica.

Estudio Observacional con Acupuntura en Pacientes con Cáncer de Mama La Dra. Isabel Giralt, presidenta de SESMI, directora de la Unidad de Acupuntura de la Clínica Universitaria Mujer Dexeus y vicepresidenta de la Sección de Tratamientos Complementarios del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB) presentó la investigación realizada en la Clínica Dexeus-Mujer que confirma los beneficios de la acupuntura, a corto y largo plazo, en pacientes con cáncer de mama hormonodependiente para tratar los efectos adversos debido a los inhibidores de la aromatasa.

Experiencia en Práctica Clínica de la Oncología Integrativa La Dra. Natalia Eres, Médica especialista en oncología y fundadora del Instituto de Salud, Medicina y Oncología holística IMOHE, compartió su experiencia en la aplicación de enfoques integrativos en la atención clínica, destacando los beneficios de este enfoque en la atención integral de los pacientes con cáncer.

Investigación Básica: Vitamina C y Metabolismo Energético Celular como Causa Principal de Quimiorresistencia El Dr. Oscar Aguilera, Doctor en Biología y responsable del Departamento de Oncología en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, presentó hallazgos de investigación que apuntan a la vitamina C y el metabolismo energético celular como factores determinantes que abren nuevas perspectivas en la búsqueda de terapias efectivas complementarias a los tratamientos convencionales.

Modelo Asistencial Pionero de la Unidad de Oncología Integrativa del Pediatric Cancer Center Barcelona: Experiencia de 3 Años La Dra. Esther Martínez, Médica pediatra responsable de la unidad de Oncología Pediátrica Integrativa en el Hospital Sant Joan de Déu, compartió su experiencia en la implementación de un modelo asistencial innovador en la atención oncológica pediátrica, demostrando cómo la integración de enfo-

ques complementarios puede mejorar la atención y el bienestar de los niños con cáncer.

¿Existe Evidencia Científica Robusta para la Oncología Integrativa? El Prof. Juan Serrano, Licenciado en C. Biológicas, especialista en bioquímica y biología molecular, responsable de proyectos de Intersa Labs y vicepresidente de SESMI, propuso una discusión crucial sobre la evidencia científica sólida en la Oncología Integrativa, desafiando la percepción común y presentando datos convincentes que respaldan su validez.

Atención Integral para los Supervivientes de Cáncer La licenciada en psicología Sonia Francés de la Asociación ANIMA exploró la importancia de la atención integral en la fase de supervivencia del cáncer, brindando apoyo continuo a los pacientes más allá del tratamiento. ANIMA es una asociación que ofrece acompañamiento a los pacientes y supervivientes del cáncer en todos los ámbitos integrando departamentos cómo el jurídico, el médico, la nutrición o el voluntariado, entre otros.

La jornada concluyó con una estimulante ronda de preguntas, el debate Final y Conclusiones, que destacó la creciente importancia de la Oncología Integrativa en la atención oncológica y su prometedor futuro en la medicina diferencial.

La Jornada de Oncología Integrativa y Evidencia Científica marcó un hito en la promoción de la investigación y la aplicación de enfoques integrativos en la atención oncológica, ofreciendo nuevas perspectivas para la mejora de la calidad de vida de los pacientes con cáncer y una atención más holística.

Además, la SESMI tiene el placer de anunciar que organizará el V Congreso Nacional de Medicina Integrativa en Valencia, que se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de noviembre. Este congreso reunirá a expertos de todo el mundo para discutir los últimos avances en medicina integrativa, destacando la importancia de enfoques multidisciplinarios en la atención médica moderna.