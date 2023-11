QYOS de Actiu, un oasis acústico que hace eficiente el espacio de trabajo

El ruido es uno de los principales factores de queja e insatisfacción de las personas y, en los espacios de trabajo, dificulta la productividad, la concentración, la retención de la memoria y la aritmética mental en escolares, estudiantes universitarios y usuarios del lugar de trabajo El silencio es un valor y una aspiración en una vida llena de ruidos, especialmente en el ámbito laboral, donde la contaminación acústica suele ser muy elevada. Los espacios de trabajo abiertos, compartidos, no dejan lugar para ese silencio reparador que facilita la concentración y que aporta paz cuando el ruido forma parte del entorno. Para dar respuesta a esta necesidad, Actiu, líder global en creación y diseño de espacios de trabajo, ha desarrollado sus cabinas QYOS, que ofrecen máximo aislamiento acústico en cualquier lugar, una herramienta óptima en inversión y con una gran rentabilidad en la creación de una nueva sala de reunión. Esto es algo importante para las empresas en términos de rentabilidad y eficiencia de costes y espacio.

Concebidas como espacios para concentrase, comunicarse y colaborar, las cabinas QYOS ofrecen espacios silenciosos que potencian la creatividad y la productividad. Con un diseño moderno, luminoso y personalizable, que se integra fácilmente en cualquier lugar, la familia QYOS ofrece distintas configuraciones que van desde la cabina personal a pequeñas salas de reuniones, desde una cabina doble para reuniones "a dos" a pequeños despachos. Su versatilidad permite múltiples usos, decoraciones y mobiliario ad hoc.

QYOS permite crear fácilmente espacios cerrados con aislamiento acústico que proporcionan comodidad y privacidad para poder realizar llamadas, concentrarse, reunirse o encontrar momentos de silencio y relax. Además de aislamiento acústico, aportan ergonomía y confort, paredes acristaladas, ventilación, conectividad e iluminación led que mejora el bienestar en el interior.

El valor diferencial de este tipo de instalaciones a nivel arquitectónico es evidente, ya que pueden ser utilizadas para una amplia gama de propósitos. Además, se pueden diseñar para adaptarse a las necesidades específicas del espacio y del uso previsto, personalizadas en términos de acabados, tamaño, forma, materiales y características técnicas.

Una cabina acústica bien diseñada puede aumentar significativamente el valor del espacio y hacerlo más atractivo para las personas que los ocupan ofreciendo soluciones a problemas concretos cómo los que se dan en lugares de tránsito como aeropuertos, centros comerciales, hospitales, espacios educativos y en cualquier lugar donde necesitemos un lugar sin ruido.

Cambio de mentalidad

Según Soledat Berbegal, directora de Marca de Actiu "el silencio contribuye al bienestar de las personas: aumenta la creatividad y el aprendizaje, además de reducir los niveles de estrés, y las cabinas QYOS no son un elemento más de la oficina, son un cambio de mentalidad que se integra y refuerza el estándar WELL de satisfacción y bienestar de los usuarios, además de ser rentables en términos económicos y de uso de los espacios".

Las cabinas pueden combinar diferentes materiales, acabados y colores. Su sistema de panelación pre montada simplifica su instalación y algunos modelos disponen de sistema integrado de elevación y transporte que permiten desplazarlas y cambiarlas de lugar.

La gama incluye cuatro modelos: dos individuales QYOS 100 (Concentración) y QYOS 150 (Privacidad), uno para dos personas QYOS 200 (Comunicación) y otro para 3-4 personas QYOS 400 (Colaboración) que permiten intimidad, concentración, pequeñas reuniones y reuniones de pequeños equipos, formando parte del entorno laboral, pero asegurando el aislamiento productivo o reparador.

Sobre Actiu

Fundada en 1968 por Vicente Berbegal en Castalla, Alicante, Actiu es la compañía española líder en diseño y fabricación de espacios de trabajo, hospitality. Con una clara apuesta por el I+D, calidad, innovación, diseño y la fabricación en España de todos sus productos, impulsa el concepto Cool Working orientado a la creación de mobiliario para los nuevos espacios de transformación cultural en las empresas, de forma sostenible, saludable y flexibles, bajo el objetivo de mejorar la productividad y la satisfacción de los empleados.

En 2008 Actiu inauguró en Castalla un Parque Tecnológico que ocupa una superficie de 191.400 metros cuadrados y que materializa esta filosofía, totalmente sostenible y eficiente. Unas instalaciones cuya sede es la primera de España, la segunda de Europa y de las cinco primeras del mundo en obtener la certificación Well V2 Platino. Asimismo, Actiu tiene la certificación Leed Platino por la sostenibilidad de sus instalaciones, consiguiendo ser la primera empresa industrial del mundo en conseguir ambos reconocimientos.

Entre las distinciones recibidas destacan el Premio Nacional de Diseño y el European Business Awards al fundador, ambas en 2017, así como múltiples premios de diseño a sus productos, como los Red Dot, Design Preis, FX, Premios Delta, If Design o The Best of NeoCon entre otros.