El presidente del gobierno Andorrano, Xavier Espot, y el Cónsul Mayor de Andorra la Vella, David Astrié, reciben al escritor David Castillo confirmando el éxito de su novela 'As de Corazones' (Grupo Planeta)

En un encuentro cordial el autor les ha hecho entrega de un ejemplar dedicado de 'As de Corazones', que publica Universo de Letras, una editorial del Grupo Planeta El éxito de 'As de Corazones' es ya indiscutible. Sin duda alguna, el thriller de David Castillo se está convirtiendo en una novela que está dando mucho que hablar, y para bien. Las reseñas y opiniones tanto de críticos como de lectores son inmejorables y la acogida que está teniendo en firmas y presentaciones está superando las expectativas tanto de FNAC como de Casa del Libro. "Nunca antes habíamos visto tanta gente en la presentación de un libro de un autor que estrena novela", comentó la dirección del FNAC de Andorra la Vella después de la presentación, o, "estamos encantadas y queremos que vuelva porque no es habitual que nos quedemos sin sillas en la firma de un autor novel", comentó una de las responsables de la Casa del Libro en Palma de Mallorca.

David Astrié, máxima autoridad de la capital del Principado, le ha agradecido mucho la dedicatoria y le ha preguntado por el libro, por los próximos trabajos y sobre todo ha quedado muy sorprendido, por la dedicación de tiempo que el autor le da a la escritura, que compatibiliza con su trabajo habitual de consultor y la dirección de dos empresas. El Cónsul mayor ha mostrado interés por si habrá una próxima presentación en Andorra, -cuestión que el autor ha confirmado- y se ha comprometido a asistir, porque "me encanta el género y me hace mucha ilusión ir".



El autor se ha mostrado también muy agradecido con el Jefe de Gobierno, Xavier Espot -a quien conoce hace años y con quien mantiene una relación cordial- por haberle dedicado unos minutos en su apretada agenda, para recibirlo y hablar con él sobro el éxito del libro y el presidente se ha comprometido a leerlo luego que tenga un rato de descanso y le ha felicitado efusivamente por contribuir a la historia de la literatura en Andorra. Hay que recordar que el Principado se encuentra sumergido en la negociación de un acuerdo de asociación con la Unión Europea y tienen convocadas elecciones comunales en el mes de diciembre, lo que provoca que Espot esté muy ocupado atendiendo reuniones y diferentes compromisos ineludibles tanto dentro como fuera del país.

Castillo, ha acudido a la cita acompañado por su asistente ejecutiva, Noelia Fernández, quién también pudo charlar amigablemente con el Cónsul Mayor y el Jefe del Gobierno y tomar fotografías de los actos, quien también la acompañará próximamente a la recepción oficial prevista por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.

El autor continuará su ronda de presentaciones esta semana en París, la próxima en FNAC de la Illa Diagonal en Barcelona y continuará en Sevilla, Santander, Murcia, Alicante y Albacete entre otras, para finalizar la campaña de promoción, previsiblemente, en el Instituto Cervantes de Paris.

El calendario de presentaciones y firmas, así como otra información importante está disponible en la web del autor www.davidcastillo.net y en sus redes sociales, Instagram y Facebook.

Sobre el libro

Una novela donde la investigación de un asesino en serie se mezcla con el amor no correspondido y el crimen pasional.

'As de Corazones' es una emocionante novela que sigue la vida de Fran Ballester, una persona obsesionada por ser reconocido como un gran periodista de investigación, sin embargo, es alguien sin principios y sin escrúpulos. Fran se intenta colocar en la cima de su carrera con la investigación de un asesino en serie, pero su vida da un giro inesperado cuando es acusado de ser el autor intelectual de una serie de asesinatos macabros por Adrien, su compañero de batallas, con más sentimientos hacia él que la simple admiración profesional.

A medida que la historia se desarrolla, los personajes se ven inmersos en una red de conspiraciones y secretos oscuros que hacen que el asesino pueda mantener sus crímenes ocultos. Isabelle y Martin se enfrentan a una carrera contrarreloj para descubrir la verdad detrás de los asesinatos y descubrir quién ha matado sin remordimiento a tanta gente.

'As de Corazones' es una novela llena de intriga, suspense y giros inesperados donde la investigación de un asesino en serie se mezcla con el amor no correspondido y el crimen pasional, lo que mantendrá al lector en vilo hasta la última página. Con una trama intensa y un estilo narrativo cautivador, esta historia revela los oscuros secretos que yacen bajo la superficie de la aparente normalidad de algunas personas y pone a prueba la lealtad, el ingenio y la valentía de aquellos dispuestos a luchar por la justicia y la verdad.