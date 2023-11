Llega a España Bchollos.es, la comunidad de descuentos que recompensa a los usuarios

Bchollos.es ofrece a los usuarios una plataforma donde encontrar chollos, códigos descuento y ofertas. Es una comunidad 100% gratuita que además recompensa al usuario con premios cuando participen en el sitio Con una inflación desbordada y los precios de los productos por las nubes, Bchollos.es irrumpe en España con una propuesta singular: una comunidad de descuentos donde se publican ofertas y cupones diariamente y donde la participación activa se traduce en premios tangibles. Alineados con las necesidades del consumidor digital, Bchollos no solo ofrece un acceso directo a ofertas y códigos de descuento, sino que también incentiva la colaboración mediante un sistema de recompensas que incluye desde tarjetas regalo hasta videoconsolas.

Juanca Hurtado, Managing Director de Hurtado Deals, explica: "Nuestra diferenciación radica en valorar y premiar la contribución de cada miembro en Bchollos. Además, los usuarios más activos tendrán recompensas especiales y accesos a zonas privadas, entre otras sorpresas".

Con una base de más de 1.000 usuarios y alianzas con más de 200 marcas, Bchollos se está posicionando rápidamente como un actor clave en el e-commerce español. La plataforma cuenta con la confianza de gigantes como AliExpress, Uber Eats, Miravia, Amazon y Adidas, evidenciando su impacto en el sector.

El concepto de "chollo", ampliamente reconocido por los consumidores como ofertas de alta relevancia y limitada duración, se ha convertido en el núcleo de la experiencia en Bchollos. "Ofrecemos no solo descuentos sustanciales, sino también la emoción de la caza de ofertas, especialmente durante eventos de alto perfil como el Black Friday o el Prime Day", comenta Hurtado.

¿Qué distingue a Bchollos de otras plataformas similares? En primer lugar, su carácter gratuito y abierto. Desde el momento en que los usuarios se unen, comienzan a acumular monedas sin costos ocultos. Además, el compromiso de Bchollos con el ahorro es total: un equipo editorial especializado selecciona diariamente las mejores ofertas del mercado para beneficio de la comunidad.

El enfoque de Bchollos hacia la experiencia del usuario es integral, manteniendo un diálogo constante con su comunidad para asegurar que las ofertas publicadas no solo sean atractivas sino también válidas y verificadas.

Con esta introducción en el mercado español, Bchollos promete revolucionar la manera en que los consumidores interactúan con el e-commerce, priorizando la colaboración y la recompensa en la experiencia de compra.