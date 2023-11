DREAMSOFT se especializa en el registro de dominios .com y .pe

La presencia en internet es tan importante para las empresas, que no tenerla es una situación similar a no existir. Esto se debe a que las plataformas digitales conforman una extensión de la marca que se mantiene activa las 24 horas del día. Por eso, el primer paso para tener presencia virtual es el registro de un dominio.

En la actualidad, existen empresas dedicadas a prestar este tipo de servicios, como ocurre con la firma DREAMSOFT. Se trata de un equipo especializado que ofrece soluciones de dominios .com y .pe a las empresas en tan solo 10 minutos.

Adiós a los largos trámites para obtener un dominio .com o .pe Para un proyecto empresarial que comienza, incluso para un producto, escoger un dominio es una decisión crucial que no se puede delegar en cualquier proveedor. En este contexto, es posible confiar en el equipo de DREAMSOFT, quien se centra en ofrecer dominios .com y .pe al instante.

Después, es importante saber que, al obtener un dominio, las empresas adquieren también la posibilidad de acceder a otras funciones que hoy en día son indispensables. En el caso de esta firma peruana, otorga a las compañías servicios como creador web, correos corporativos, certificado SSL e interconexión con redes sociales; así como aplicaciones móviles que permitirán gestionar la empresa desde un teléfono móvil.

Por otro lado, para que los usuarios puedan llevar a cabo una gestión eficiente de su dominio, el equipo de DREAMSOFT entrega a los clientes licencias operativas de los programas más usados del ecosistema Office como Word, Excel, Power Point y Outlook, los cuales son esenciales para elaborar presupuestos, presentaciones y enviar mensajes corporativos. Además, DREAMSOFT asegura que se podrán descargar en línea hasta en 5 computadoras.

Cómo elegir el dominio más conveniente con DREAMSOFT Para proceder al registro de un dominio lo primero es determinar el tipo de marca que se va a identificar. Los expertos de DREAMSOFT explican que la naturaleza de la organización va a determinar la extensión del dominio en cuestión. Por ejemplo, la terminación .com proviene de la palabra comercial y se usa para identificar los negocios comerciales.

Asimismo, la terminación .net se utiliza para identificar organizaciones vinculadas a la informática o tecnología de redes. Los .org están dirigidos a entidades sin fines de lucro u ONG´s. Finalmente, las terminaciones de dominio .pe son de índole territorial y se usan para identificar organizaciones que están ubicadas en el Perú. Además, son una alternativa que se agrega al dominio cuando el .com está ocupado y adicionalmente mejora el posicionamiento de la marca en Google Perú.

Teniendo en cuenta la terminación adecuada, se debe buscar un nombre corto que describa el producto o servicio. Es importante que sea fácil de recordar y de escribir para no generar confusión. Los expertos de DREAMSOFT recomiendan evitar preposiciones dentro del nombre del dominio, ya que solo alargan el nombre. Además, Google no las tiene en cuenta en sus criterios de búsqueda.